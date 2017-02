Tehervonat és sorompó keseríti az autósok életét a Szabadkai úton

Villámsorompó



Fél 8 és negyed 9 között előfordul, hogy két vonat között csupán olyan rövid időre nyitják fel a sorompót, hogy csupán 5-6 autó fér át és újra pirosra vált a lámpa. Ez a MÁV rugalmasságát, magabiztosságát és figyelmét dicséri, a ködben, a sor végén álldogáló, araszoló autós talán nem is érzékeli, hogy közben volt egy sorompó nyitás és zárás is. Stopperrel lemértünk egy ilyen dupla sorompót, 5 perc 30 másodpercig tartott, azaz rövidebb volt mint a szokásos tehervonatos.

Tempó



A sebességkorlátozásnak és az óvatosságnak köszönhetően van egy felső határa a vasúti átjáró átbocsátóképességének. A csúcs 24 autó volt egy perc alatt, de ehhez az kellett, hogy egyetlen pillanatra se torlódjon fel a belváros felé tartó kocsisor a Horgosi úti körforgalomnál. És ez a csúcsidőben elég ritka.

Hétköznap reggel fél nyolctól már nagyon erős a forgalom Szegeden a kecskési vasúti átjáróban és vonat, azaz sorompó sem kell ahhoz, hogy 30-40 autó is feltorlódjon, annyian igyekeznek befelé a városba. Nem csak a vonatok állítják meg a kocsikat, buszokat, hanem a Horgosi úti körforgalom is. Sokan csak akkor mernek ráhajtani a sínekre, ha már biztosak abban, el is tudják hagyni a vasúti kereszteződést – és ez így helyes. Szerencsére, amikor elkezd villogni a piros, utána még jó néhány másodperc eltelik, mire sorompót is elkezdik lezárni.A sietős magyar persze dudál és tolná át az óvatosabb autóst az átjárón, majd a kormányt is elkezdi csapkodni, amikor úgy alakul, hogy ő már nem fér át, az előtte haladó pedig még éppen átcsusszan.Azért jönnek-mennek a vonatok is, 7 óra 34-kor egy Szeged felé, rá hét perc múlva egy másik, ugyanebbe az irányba. Ezek csak szűk másfél, illetve két és fél percre állítják meg a forgalmat – példás időzítés a MÁV részéről. Igaz, a későbbi „szerelvény" csak egyetlen piros kocsiból állt szerda reggel. Nagy Mihály , ahogy ő fogalmaz, Ságvári telepen lakik és a Kálvária térre tart. – Ha nem esik, mindig biciklivel megyek, a hideg nem akadály, 5-6 percet többször is vártam már, de nem veszélyes – mondja. 7 óra 50 körül ér az átjáróba a Szegedről induló Intercity, 2 perc 28 másodperre állítja meg a forgalmat. - Tudom, mikor kell jönni, negyed 8 előtt át kell jutni, majd szűk 10 perc múlva újra jön egy sorompó – mondja magabiztosan Csányi Róbert , aki naponta viszi gyermekét a Vadaspark Lakóparkból a kecskéstelepi Fekete István általános iskolába. Úgy véli, már nagyon régen át kellett volna fúrni a sínek alatt. – Szerintem ez Szeged legrosszabb vasúti átjárója, amit ráadásul a közeli körforgalom is nehezít – mondja.Ami igazán nehezít, az a hétköznaponként 5 perccel 8 óra előtt rendre megjelenő tehervonat. Számos olvasói panasz érkezett, hogy 8-10 percre is lezárja a MÁV az átjárót. Szerda reggeli mérésünk „csupán" 4 perc 50másodpercet mutatott, de ez a szokásosnál rövidebb, csupán 4-5 kocsiból álló szerelvény volt.- Ez rendszerint sokkal, de sokkal hosszabb és lassabb szokott lenni, mint ez most – mondja szerda reggel a kecskési Turú László . Szerinte már akkor lezárják a sorompót, amikor a vonat még csak elindul a rendezőből, azért fogja meg a forgalmat akár 8-10 percre is.- A több egymás utáni, rövid nyitott állapottal megszakított 2-5 perces lezárás eredményezhet a közúton közlekedőkben olyan érzetet, hogy az átjáró túl hosszú ideig zárva volt – írta kérdésünkre küldött válaszában a MÁV. Megtudtuk, a nyílt vonal - Kiskundorozsma, illetve Rókus - felől érkező vonatok a sorompót automatikusan zárják, illetve nyitják a pályán.A szerelvény átjáróhoz érkezése előtt minimum 30 másodperccel lezáródik a sorompó. Ilyenkor a vonatok az átjáró után közvetlenül, kb. 30 méter után vissza is állítják a szabad jelzést. Tolatáskor az őrhelyről kézi vezérléssel csukják, illetve nyitják a sorompót – a biztonság érdekében akkor is, ha a vonat nem halad át az átjárón, csak megközelíti azt.– A 76-os busz sofőrje udvariasan beengedett az autósok nem nagyon akartak – panaszkodik Török Pál, hozzátéve, hogy hibázott, háromnegyed 8 körül egyszerűen nem szabad elindulni. Jól ismeri a hírhedt tehervonatot, volt, hogy 30 kocsit is számolt – olyankor nagyon ráér.Jobbra, kis íveben még csak-csak be lehet sorolni a Szeged belvárosa felé tartó autósorba Kecskéstelepen, ha nem megy, jön a szelíd erőszak. A sietős autós betolja kocsija órát két másik közé, így muszáj a fékre lépnie a korábban érkezőnek. - Balra nagy ívben gyakran reménytelen besorolni az autófolyamba, ilyenkor jobbra kis ívben kanyarodok fel a Szabadkai útra és indulok el rossz irányba, azaz Röszke felé – említ egy bevált megoldást Török Pál. Megkeresi a kocsisor végét és mögéjük áll.Hozzáteszi, ha kifelé is sok az autó, akkor a mellékutcákon kerül a kocsisor végéig. Arról nem faggattuk, ha ilyen nagy energiával kerül be a sorba, ő mennyire udvariaskodik a mellékutcákról becsatlakozni igyekvőkkel...