Tehetséges fiatalokat keres a színház - Gyakorlati helyet biztosítanak a színészpalántáknak

A Szegedi Nemzeti Színház új vezetése tréninggel összekötött castingot tartott szerdán azzal a céllal, hogy gyakorlati helyet biztosítson fiatal művészek számára.– Eddig még nem volt ehhez hasonló trégning Szegeden – mondta Horgas Ádám rendező, a színház drámatagozatának augusztus 1-től kinevezett vezetője. – Célunk az, hogy a következő évadra tehetséges fiatalokat találjunk, konkrét szerepekre is keresünk színészeket. Ugyanakkor az is fontos a jövőre nézve, hogy a társulat számára kineveljünk tehetséges fiatalokat – magyarázta.Eredetileg úgy indították el a kiírást, hogy diplomás vagy annak megszerzése előtt álló fiatalokat keresnek, ám végül úgy gondolta a színház új vezetése, hogy nem zárkóznak el a tehetségektől, nyitottak bárki felé. A felvételi két részből állt, délelőtt gyakorlati térninget tartottak különböző feladatokkal, míg délután egyénileg is meghallgatták a legjobbakat. A fiatalok között voltak már korábban végzett színészek is, ám sokan érkeztek a budapesti, kaposvári és marosvásárhelyi egyetemről is. Erdélyből hatan jöttek, köztük Zsenák Lilla, aki ötödéves hallgató, és elmondta: nagyon örül a lehetőségnek, hiszen nem könnyű gyakorlati helyet találni.A tegnapi első meghallgatáson huszonöten voltak, ám mivel ennél jóval nagyobb volt az érdeklődés, később kiírnak majd még egy casting időpontot. A kiválasztott fiatalokat a jövő évadban már a színpadon is láthatja a közönség.