TEK-es akció Sándorfalván: két férfit vittek el a kommandósok

Fotó: Tudósító

– Ha itt bármiféle terrorista robbantás előkészülete zajlott, azonnal pakolunk, és elköltözünk innen. Nem éreznénk már magunkat többé biztonságban – mondta egy fiatal családanya kedden a sándorfalvi Brassói utcában. A környéken élők kedd hajnali negyed öt körül arra ébredtek, hogy egy erőteljes férfihang hangosbemondón keresztül közli: „A Kolozsvári utca 13. szám alatt élők fegyvertelenül jöjjenek ki a házukból". A Brassói és Kolozsvári utca sarkán álló épületből két férfi lépett ki, akiket arccal a ház falának fordítottak, majd a TEK-esek fegyverrel a kezükben benyomultak a családi házba. Az épületben egy nagymama és élettársa, valamint unokája lakott.

– Egy kis semmiség miatt biztos nem jöttek volna le ekkora erővel a terrorelhárítók Sándorfalvára – magyarázta a fiatal nő. Azért gondol terrorizmussal kapcsolatos akcióra – mondta –, mert a házban élő idős asszony lánya egy arabhoz ment férjhez. – A legidősebb fiú unoka már vagy egy éve itt lakik a nagymamája házában. Az elmúlt három hétben vettük észre, hogy egyre több ismeretlen autó parkol a házuk előtt. Egyszer egy luxuskocsiból egy nagy darab kopasz férfi szállt ki, akivel az unoka arabul beszélt, aki sokszor ment ki idegesen telefonálni is a házuk elé – közölte a nő. Az unokán kívül elmondása szerint még egy embert elvittek a TEK-esek, de azt a férfit ő nem ismerte. A környéken élők az akció másik lehetséges indokaként a kábítószer-terjesztést jelölték meg.– Én tudom, hogy miért vitték el az unokámat, de annak nincs semmiféle valóságalapja, és nem is tartozik senkire – közölte lapunkkal ellentmondást nem tűrően az idős nagymama. Kérdésünkre azt mondta, hogy lánya és családja a Moammer Kadhafi líbiai diktátor halála után kirobbant háborús helyzet miatt települt haza Líbiából. – Ami történt kedd hajnalban, az egyértelműen rendőri túlkapás volt. Még rám is rám fogták a fegyvert a kommandósok. Hát anya szülte magát, hogy egy botra támaszkodó idős asszonyra is fegyvert emel? – vetettem oda az egyiknek. – Ekkor egy kicsit elszégyellte magát – folytatta a még mindig a történtek hatása alatt álló idős asszony.Azt mondta, hogy a férje és az apja is rendőr volt, tudja, miről beszél, amikor túlkapást emleget. – Itt hagytak egy határozatot, amin rajta van, hogy mindez miért történt, de ennek tartalmát nem árulom el. Nincs kapcsolatban a kábítószerrel és a terrorizmussal sem, ha ezért aggódott volna valaki az utcában – közölte, mikor szembesítettük azzal, hogy milyen félelmeik vannak az utcabelieknek. Azt mondta, nem tudja, hogy elhurcolt unokáját mikor látja viszont, akit becsületes, szorgalmas embernek írt le.A TEK-es akció után a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai átkutatták az egész házat, és a szomszédok elmondása szerint egy kis szatyorban elvittek valamit. – Semmit nem találtak – közölte a nagymama.Az ügyben megkerestük a TEK sajtóosztályát, akik azt írták, hogy az ORFK Kommunikációs Szolgálatának továbbították megkeresésünket.