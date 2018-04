Teknősbébi a pusztában

Mocsáriteknős-bébit találtak kollégáink Zsombón. FOTÓ: Kuklis István

A mocsári teknős valamikor rendkívül gyakori volt a vizek járta Alföldünkön vagy a természetes partvonalú nagy tavainkon és az azokat övező mocsarakban, mára azonban nagyon megfogyatkozott ezeken a helyeken. A Balatonon szinte nem lehet vele találkozni – írja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.Elszigetelt tavakban, holtágakban vagy az alföldi csatornarendszerekben még mindig megtalálható, így találhattak munkatársaink Zsombón járva egy bébiteknőst. Sokan úgy gondolják, hogy a vizes élőhelyek védelmével a mocsári teknős védelme is megoldott. De a mocsári teknős a víztől távol, a szárazföldön helyezi el tojásait. Az alkalmas tojásrakó helyek azonban már nem tartoznak a védett vizes élőhelyekhez, gyakran szántóföldi művelés alatt állnak. Pedig a mocsári teknősnek a tojásrakáson túl is szüksége volna szárazföldi élőhelyekre.Az élőhelyvesztés mellett az utóbbi évtizedekben komoly veszélyeztetőként léptek fel a különböző, Magyarországon is megjelent idegenhonos teknősfajok. Eddig a vörösfülű ékszerteknős az, amely nagy számban lelhető fel a hazai természetes vizekben is. A vizsgálatok szerint agresszív viselkedésével elsősorban a napozóhelyekről szorítja ki a mocsári teknőst. Feltételezhetően olyan parazitákat is hordoz, amelyekkel szemben a mocsári teknős nem ellenálló.A mocsári teknős védelme tehát sokkal komplexebb megközelítést igényel, mint azt korábban gondoltuk – hívja fel a figyelmet az egyesület. Magyarországon – mint minden kétéltű és hüllő – védett. A képen látható apróság természetvédelmi értéke 50 ezer forint.