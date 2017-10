Telcs Ede érmei és szobrai a Móra-múzeumban

A városba érkezett Telcs Ede műveinek egy része: a 19. század végén és a 20. század első felében alkotó neves magyar érem- és szobrászművész alkotásaiból a Móra-múzeumban nyílt kiállítás Csak meggyőződésem szavára hallgattam címmel. A tárlaton szerepel például a művész Erzsébet királynéról készült, egykor Szabadkán kiállított köztéri szobra, de Mozartról, Beethovenről, Liszt Ferencről és Kacsóh Pongrácról is láthatnak érméket az érdeklődők. Telcs Ede különböző témák alapján is alkotott sorozatokat, így az anyasággal vagy a sporttal kapcsolatos művek is a tárlat részei, csakúgy, mint az emlékérmek, amelyek közül készült alkotás például a Nemzeti Színház fennállásának századik évfordulójára is.