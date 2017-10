Tele a Faragó utca üres üvegekkel, takaríthat a háztulajdonos - nincs öntisztuló járda

A Petőfi Sándor sugárút és a Faragó utca sarkán egy CBA és egy dohánybolt is van, mindkettőben megvehetik a szemetelők az innivalót, kávét; ki is dobhatnák a boltok elé kihelyezett kukákba. „Nem itt isszák meg, hanem viszik magukkal, és útközben hajítják el" – erősíti meg a dohánybolt eladója. Pedig rendszeresen takarítanak mindkét üzlet előtt, és a szemetest is ürítik.