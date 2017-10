Tele a Faragó utca üres üvegekkel, takaríthat a háztulajdonos - nincs öntisztuló járda

A Faragó utcában a gondosan felásott vagy elgereblyézett kis utcai előkertekben a tuják, bokrok alja tele van szeméttel: útközben elfogyasztott röviditalok üvegével, üdítős- és söröspalackokkal, műanyag kávéspoharakkal. Mindennek a háztulajdonosok isszák meg a levét: akit zavar a hulladék, az felszedi maga.



– Naponta, de legkevesebb kétnaponta kijárok összeszedni azt, amit eldobáltak a ház előtt – néz végig a kertjén Fazekasné Molnár Éva. – A férjem kilencvenéves lesz, egész nap ápolni kell, figyelni rá, én végzek el mindent: nem örülök, hogy cselédként az utcán is naponta hajlonghatok.

Megmutatja a másik közeli ház előtti kertet: ott még nála is idősebbek a lakók, akiknek szedni kell a szemetet. A Szivárvány kitérő, valamint a Kolozsvári tér környékén se jobb a helyzet – az eldobált üvegekből, palackokból egy teljes bolti készletet össze lehetne állítani.



A Petőfi Sándor sugárút és a Faragó utca sarkán egy CBA és egy dohánybolt is van, mindkettőben megvehetik a szemetelők az innivalót, kávét; ki is dobhatnák a boltok elé kihelyezett kukákba. „Nem itt isszák meg, hanem viszik magukkal, és útközben hajítják el" – erősíti meg a dohánybolt eladója. Pedig rendszeresen takarítanak mindkét üzlet előtt, és a szemetest is ürítik.



A hatályos rendelet szerint az ingatlantulajdonos köteles az épület előtti járdaszakaszt tisztán tartani, valamint ha van a járda mellett zöldsáv, akkor az úttestig érő részt szintén neki kell takarítania. Ez persze nem azt jelenti, hogy a járókelők „öntisztuló" területnek tekinthetik a magánházak előtti járdaszakaszokat – ugyanolyan, mintha magánudvarukat szórnának meg szeméttel, de a járdával kapcsolatban csak kötelességei vannak a tulajnak.