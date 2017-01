Tele van a fa...., vajon kik és kiknek üzentek a határzárnál?

A polgármester még megjegyzi, hogy a szóhasználattól ugyan elhatárolódik, de teljes mértékben megérti a határt védő magyar rendőröket és katonákat, ha dühösek, ha már elegük van. "Mínusz tíz fokban, éjjel-nappal, 12 órán át, karácsonykor, újévkor is ott kell állni, védeni sokszor az életük kockáztatásával is a határt, mert a betolakodók - sokszor szálláscsináló terroristák - folyamatosan támadják a védelmi rendszerünket. S mindezt távol a családjuktól, távol az otthonuktól. Ezért is javasoltam már sokszor a helyi lakosokból verbuvált határőrség felállítását."