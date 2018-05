Telefonon rendelt tanyai jércéket, kakasok lettek a tojótyúkok

Az egyik már kukorékol

Fotó: Karnok Csaba

Ez hibás teljesítés

Fotó: Karnok Csaba

Ki meri megmondani?

„Tanyasi vörös és kendermagos tojójércék rendelhetők..." – így kezdődik a Délmagyarországban megjelent hirdetés. A megadott telefonszámot többek között az algyői Hegyi Ferencné is felhívta. Régóta tart tyúkokat. A korábbi állományt, amely tojóhibridekből áll, le akarja cserélni, ezért gondolta, rendel a meghirdetett tanyai jércékből.Hegyi Ferencné mutatja a telefonon rendelt csirkéket. Szépek, elevenek – csak több a kakas köztük, mint a tyúk.– Három hete hozták, kocsival. Úgy mondták, tizenhét hetesek – mondja Hegyi Ferencné.– Ezerötszáz forintba került egy. Negyvenet vettem, hatvanezer forintot fizettem. Tudom, hogy a faluba még két-három helyre szintén hoztak. Akkor nem nagyon figyeltem meg, melyik milyen, csak azt láttam, hogy elevenek, egészségesek. De mostanra a farktollukon, a taréjukon, a tartásukon is látszik, hogy vagy huszonkét kakas van köztük. Ahogy tudom, mások is kaptak kakast is. Van, aki ugyanígy mérgelődik, más nem bánja, mert majd levágja. Én se bántam volna, ha öt-hat van közöttük. De több mint a fele!?Az algyői asszony felhívta az eladót, megmondta, hogy ez így nincs rendben. Előbb azt a választ kapta, hogy szó sincs tévedésről, ezek ilyen fajta jércék. – De hát az egyik már kukorékol is! Megmondtam neki. Erre azt felelte, akkor biztosan tévedés történt, és majd ki fogják cserélni a kakasokat jércékre. Azt, hogy mikor, nem tudtam meg. Az sem derült ki, hol neveli ezeket a csirkéket. Annyit árult el, hogy Csongrád megyében. Egy idő után eligazított, hogy ne hívogassam, tudja ő, hogy van ez a gondom. Aztán már föl se vette a telefont, ha hívtam.A csirkék egyébként tényleg szépek, egészségesek. Az asszony vett nekik „kakasos port", vitaminokat. Az a kérdés, bízhat-e abban, hogy kicserélik a kakasokat jércékre. Mi is felhívtuk a telefonszámot többször, de az „jelenleg nem kapcsolható". Üzenetet hagytunk, visszahívást kérve.Fogyasztóvédő szakértőnk ezt írta az esetről: „A megvásárolt szárnyasoknak rendelkezniük kell a kereskedő által a hirdetésben leírt tulajdonságokkal, így jelen esetben hibás teljesítésről beszélhetünk a kakasok vonatkozásában. A fogyasztó ennek következményeként kellékszavatossági igényt érvényesíthet, azaz kérheti a szárnyasok cseréjét, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a vételár visszafizetését. Első lépésként a számlán, blokkon feltüntetett vállalkozó felé szükséges jelezni a minőségi kifogást, ezúttal írásban, bizonyítható módon (tértivevényes, ajánlott levélben). A vásárlástól számított első hat hónapban a vállalkozáson van a bizonyítási teher. Azaz a kereskedőnek kell bizonyítania azt, hogy a megállapodásuknak megfelelően teljesített. Amennyiben a kereskedő elutasító vagy nem válaszol, a fogyasztó békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat."Hegyi Ferencné azt mondja, nem kapott számlát a csirkékről. Így nehéz intézkedni. Nem is gondolta, hogy a hatósághoz fordul. Inkább azért értesítette az újságot, hogy mindenki figyeljen oda ezekre a buktatókra, amikor tyúkot rendel.A történetben az a legérdekesebb, hogy az eladó eleve tojójérceként hirdette a csirkéket. Ezzel lényegében azt állítja, ivar alapján válogatott állományt kínál.Azt a módszert, amely szerint a naposcsibék között a jércéket és a kakasokat megkülönböztetik, 1933-ban találták fel. Ez forradalmasította a baromfitenyésztést, hiszen a jércéből tojótyúk is lehet, a kakasnak viszont csak a húsa hasznosítható. A válogató több ezer csibét vizsgál át egy műszakban, közel 100 százalékos pontossággal dolgozik. Ehhez azonban szaktudás és nagy gyakorlat kell, mert a baromfi nemi szervei a testén belül találhatók. Akiket erről kérdeztünk, azt mondják, a válogatói szaktudással nem rendelkező, de egyébként tapasztalt tenyésztő a csirke háromhetes korában megmondja, hogy tyúk vagy kakas van a kezében. Mások csak később mernek véleményt mondani. Azért sem mindegy ez, mert mindig több a kakas a szaporulatban, százból hatvan-hatvanöt. Egy szakember a konkrét eset kapcsán azt javasolja: aki biztosra akar menni, csak olyan helyről rendeljen tojótyúkot, ahol profi módon szelektálják a csibéket.