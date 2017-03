Telefonos csalások: igenis nehéz megvezetni az emberek többségét

– Nem tudok ilyenen részt venni, beindult a szezon, növénytermesztéssel foglalkozom – közölte György. Azzal tárcsáztuk a számát – vakon felütve a megyei telefonkönyvet –, hogy sorsoláson vett részt, és nyert egy wellnesshétvégét. Miután lelepleztük magunkat, még elmondta: általában olyankor jönnek az ilyen ajánlatok, amikor már nem ér rá, hét napból hetet dolgozik. És nem hisz az ilyen váratlan szerencsében.



Voltak, akik megkérdezték: milyen sorsoláson nyertek. Nekik azt mondtuk, országos akció volt, és az összes nem titkosított magántelefonszám tulajdonosa részt vett benne. – Köszönjük szépen, nem kérjük – mondták

a vonal túlsó végén legtöbbször, és letették a telefont.



A kitörő öröm ritkább volt, és azzal minket csaptak be.



– Jaj, de örülök! Fantasztikus! Postázzák, hogy hová és mikor menjek, és már csomagolok is! – lelkendezett egy hölgy. Később elmesélte: mindig ezt a taktikát alkalmazza, mert ilyenkor azt mondják, előtte személyesen is kell találkozni, vacsorán vagy ebéden, vigye magával az ismerőseit, és ráadásként termékbemutatót tartanak, nagyszerű lehetőséget kínálnak a vásárlásra.



– Nem. Hogy miért? Mert nem – közölte kategorikusan a vásárhelyi Bence. Hozzátéve: azért válaszolt így, mert már az első pillanatban, a cég nevének hallatán – a szerencse és az üdülés szavak szerepeltek benne – gyanút fogott. – Ezek mindig akciós ajánlatok, amelyek pluszköltséggel járnak. Ha nem is rendszeresen vagy sűrűn, de volt már dolgom ilyen telefonhívásokkal – mondta még el Bence. Akadt, aki hajlott korára hivatkozva mondott nemet. Elárulta, ilyen ajánlattal még nem „találták meg".



– Nem tudok elmenni, mostanában veszek részt a mozgássérültek egyesületének szervezésében négynapos továbbképzésen. Hajdúszoboszlón tartják, ott lesz elég alkalom a fürdőzésre is – mondta a 83 éves

Arnóczky Györgyné Marika, a mártélyi „Add a kezed" Mozgássérültek Egyesületének vezetője – régóta jól ismerjük –, és letette a telefont. Újra kellett tárcsáznunk, hogy elárulhassuk magunkat. Akkor mesélte el, mindig valahogy kibújik a „szorításból", általában arra hivatkozik, hogy beteg, kórházba kell vonulnia, sajnos igaz is, akárcsak a mostani történet. – De nem szoktam beugrani semmibe – zárta.



Egy névtelenséget kérő vásárhelyi férfit viszont alig tudtunk meggyőzni arról, nem nyert semmit, csak teszteltük. Rögtön kérdezte: mikor és hová mehet, de először még mindent meg kell beszélnie az asszonnyal. Talán azért volt gyanútlan, mert még soha nem nyert semmit, és nem hívták hasonló hírrel.