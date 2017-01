Telefonos csalók trükköznek az SMS-sel

Tudta?



Január 1. óta egy lakossági előfizető nevén legfeljebb 10 feltöltőkártya lehet. Ha ennél több van valaki nevén, akkor nyilatkoznia kell június végéig, melyiket tartja meg. Egy szerződéshez legfeljebb egy hívószám tartozhat, és tilos továbbértékesíteni a feltöltőkártyás előfizetést. Minden új feltöltőkártya vásárlásakor a szolgáltató ellenőrzi a személyi igazolványt vagy más személyi okmányt. E nélkül nem kötnek szerződést. Szerződéskötés vagy az első adategyeztetés után az évfordulót követő 5. napig kell adatot egyeztetni az előfizetővel.

– A Domino-kártyák júniusi megszüntetésére hivatkozva hívott fel egy férfi a Telekom nevében, hogy kötelező regisztrálnom a hívószámomat – értesítette szerkesztőségünket a Szegeden lakó Mária. Az asszonynak előfizetéses mobilja van a vállalkozása miatt. A telefonálónak többszöri nekifutásra sem sikerült elmagyaráznia, hogy alkalmatlan időben hívja.A férfi csak erősködött, hogy kötelező regisztrálni, különben korlátozhatják a SIM-kártyáját. Végül belement, hogy később hívja vissza olvasónkat. Ez alatt panaszosunk telefonált a 1412-es ügyfélszolgálati számra, ahol megerősítették a gyanúját, miszerint semmilyen regisztrációval kapcsolatban nem hívják az ügyfeleiket. A telefonos fickó nem várta ki a megbeszélt időpontot, hanem jóval hamarabb újból jelentkezett. Győzködte Máriát, hogy küldje el SMS-ben az adatait, mire az asszony visszakérdezett: miért nem tud erről a Telekom? Erre a telefonáló megszakította a vonalat.Mária a hívásról bejelentést tett a rendőrségen. Azt közölték vele, hogy több esetről is tudnak már. Úgy tűnik, az őszi, luxusnyereményt ígérő telefonos csalók után most újabbak lendültek akcióba (2016. szeptember 3.: Kollégánkat próbálta átverni a telefonos csaló).A Magyar Telekom kommunikációs igazgatóságán nem tudtak a visszaélésről. A csalások megelőzéséről a szolgáltató a honlapján (www.telekom.hu) a Rólunk, azon belül pedig a Vállalatról felirat alatt tájékoztat. Figyelmeztetnek: ha ügyfelük úgy érzi, hogy csalás áldozatává vált, értesítse a szolgáltatóját és a rendőrséget.A jelenleg használt Domino-kártya kapcsán június végéig valóban szükséges adatot egyeztetni. Erről a Magyar Telekom az elmúlt napokban SMS-ben értesítette ügyfeleit, és a konkrét egyeztetésről újabb üzenetet küld.Jogszabály szerint azok az előfizetések, amelyekről nem sikerült adatot egyeztetni június 30-áig, július 1-jétől megszűnnek. Az első adategyeztetést évente újabb követi, amiről a szolgáltató ugyanígy kétszer küld értesítést.Egyeztetni lehet személyesen, telefonon és online is. Utóbbit nemsokára szintén a www.telekom.hu oldalon lehet elvégezni. Az adatok összevetésére olyan esetekben lesz szükség, ahol eltérés látszik a szolgáltatónál nyilvántartott adatok és a hatósági nyilvántartás között. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy amíg nem értesítik az ügyfelüket, hogy keresse fel a szolgáltatót az adategyeztetés miatt, addig nincs teendője ezzel kapcsolatban.