Telekosár: Anya és lánya gyakorlott párosként vásárolt be - fél óra alatt végeztek

Nagy az összhang. Szélpál Jánosné és lánya összeszokott páros a bevásárlásban. Fotó: Frank Yvette

Telekosár játékunk sorsolásán 25 ezer forintos CBA-bevásárlási kupont nyert Szélpál Jánosné szegedi olvasónk, aki a vásárláshoz segítségül hívta lányát, Szélpál Klárát.– Ha jön az unokám Budapestről, mindig összeütök neki valami finomat. Nagyon jól főzök, mindenféle ételt el tudok készíteni. Specialitásaim közé tartozik a fonott kakaós tekercs, a meggyes túrós süteményekben is jó vagyok. A szomszédasszony segített részt venni a Telekosár játékban, ezt neki viszem – mondta Szélpál Jánosné, miközben narancsokat pakolt a bevásárlókocsiba. – Sokat járunk a Novába: itt szinte minden kapható, amire szükségünk van, szerencsére itt lakunk a közelben.– Alapdolgokat szoktunk venni, már rutinosan és gyorsan vásárolunk – vette át a szót Szélpál Klára, miközben mosóport és más tisztítószereket rakott a bevásárlókocsiba. – Nem bolyongunk órákig a boltokban, célirányosan megvesszük, ami kell, és haladunk – magyarázta.– Vasárnaponként együtt főzünk a lányommal, ezért közösen vesszük meg a hozzávalókat, nagy összhangban vagyunk. Háziasan fűszerezünk – mondta Szélpál Jánosné, miközben lisztet és kristálycukrot emelt le a polcról.– Húsvétkor mindenféle étel kerül az asztalra, sós és édes sütemény is. Nagy hagyománya van nálunk a locsolkodásnak: arra az alkalomra is finomságokkal készülünk a lányommal. Reggel hatkor már megterítem az asztalt, mert nálam kezdenek a locsolással a család férfitagjai. Jóllakatom őket, aztán mehetnek tovább – beszélt az ünnepi programról nyertesünk. – Nem szoktunk készételt venni, édesanyám hallani sem akar róla. Mindent elkészítünk saját kezűleg, nincs szükség speciális konyhagépekre sem – tette hozzá Szélpál Klára. – Veszünk még darált húst, abból fasírtot csinálok – irányított minket a húspult felé Szélpál Jánosné. – Csak hétvégén töltök sok időt a konyhában, hétköznapokon fél óra alatt összeütöm az ebédet – mondta nyertesünk, majd a kasszánál 17 ezer forintnyi kupont költött el, ugyanis későbbre is hagytak belőle.