Télen-nyáron, esőben és hóban is viszik az ételt

– Ha fúj, ha esik, mi akkor is visszük az utcán élőknek a szendvicseket – mondta Hatvani Kata. A Szeged Bike Maffia (SZBM) vezetőségi tagja vasárnap délben tizennégy társával gyártotta a szendvicseket a József Attila sugárúti Kedves Presszóban.Kenték a kenyeret, amire szalámit, friss jégsalátát és paradicsomot raktak. Körülbelül másfél óra alatt kétszáztizennyolc szendvicset készített a csapat, amit főként középiskolások és egyetemisták alkotnak, de van köztük olyan, aki már dolgozik.

– Egy éve alakult meg a Szeged Bike Maffia olyan fiatalokból, akik imádnak biciklizni. Budapestről indult a mozgalom azzal a céllal, hogy segítsenek az utcán élőknek és a rászorulóknak. A főváros és Szeged mellett Pécsett és Debrecenben működik bike maffia – magyarázta Hatvani Kata. Nem először készítenek szendvicseket, és kéthetente főtt ételt is kivisznek a hajléktalanoknak és a szegény családoknak.– A bringás ételosztásra bárki jöhet, kortól és nemtől függetlenül. Mindig a dómnál találkozunk, legközelebb november 4-én, ahol szétosztunk negyven adag főtt ételt – mondta Terék Larion, az SZBM másik vezetőségi tagja. A dómtól a gyorsabb kerékpárosok nagyobb távolságra szállítják az ebédet.Emellett van egy kisebb belvárosi bicajos és gyalogos kör. Hogy ki adja az ebédet, azt nem árulta el Hatvani Kata, mert a felajánló névtelen szeretne maradni. Larion elmondása szerint a facebookos felhívásukra sokan jelentkeznek és segítenek alapanyaggal, kenyérrel, vajjal, felvágottal, friss zöldséggel.– Igyekszünk télen-nyáron egészséges és minőségi ételt vinni a rászorulóknak. Mindig kinn vagyunk a terepen – mondta Kata.Ezt magunk is láttuk. A Szeged Bike Maffia tagjai hatalmas szélben és esőben indultak útnak a szendvicsekkel, amiből jutott a Bajai úti és az Indóház téri hajléktalanszállón élőknek is. A hidegre való tekintettel most takarókat, plédeket és hálózsákokat is gyűjtenek.

Miért a Kedves Presszó?

– Tavaly olvasták a posztunkat a Facebookon, hogy az utcán élőknek segítünk, és azt írták, utána várnak bennünket egy teára, melegedjünk náluk – mesélte Hatvani Kata, hogyan lett a székhelyük a Kedves Presszó, amely elmondása szerint azóta helyet biztosít és támogatja a Szeged Bike Maffiát.Vasárnap szendvicset gyártottak a Szeged Bike Maffia tagjai a Kedves Presszóban, amit a rászorulóknak juttattak el.