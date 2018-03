Téli álom közben is születhetnek bocsok

S ha azt hisszük, hogy ez az álom ugyanaz, mint az éjszakai durmolás, nagyot tévedünk. Jobb lenne inkább egyfajta nyugalmi állapotnak nevezni, amely élettani szempontból jelentősen eltér a máskor tapasztalt szunyókálástól.



A medvék egyébként nem alszanak olyan mélyen, mint hisszük. Ellentétben az igazi hétalvókkal, az ő testhőmérsékletük csak 7-8 fokkal lesz kevesebb, anyagcseréjük pedig csak 25 százalékkal lesz lassabb – ez viszont egyben azt is jelenti, hogy nem érdemes húzgálni a téli álmot alvó medve farkát, mert sajnos könnyen felébred.



Még szülni is képesek ebben az állapotban. A vemhes medve ugyanúgy „elalszik", a kicsik megszületnek, és az anya téli álma közben zajlik a szoptatás is.