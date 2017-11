Télindító a Frappéval: Lélekmelegítő akciók és programok egész héten

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

A karácsony előtti szokásos agymenés előtt van még egy kis idő a szórakozásra is. Ma este Margaret Island-koncert lesz a JATE Klubban, holnap a 3 éves Hungi szülinapját ünnepelhetjük- a Frappésok féláron. Hétfőn Rozsdamaró táncház ugyanitt 20 órától. Kedden az IH-ban Őrtorony buli lesz Jimmy Hendrix-nótákkal, 21 órától pedig a JATE Klubban az Irie Maffia szedi szét a házat.Az I. Fröccsolimpia szerdán startol a Fröccskocsmában, lesz ott mindenféle kocsmasport: csocsó, darts, fröccspong némi alkohollal tuningolva.Télen a fröccsnél már csak a forralt bor jobb, ezért hétfőtől olyan akciókat kínálunk a Délmagyarország élménykeresőjében, amelyek még a karácsonyi vásárban is kellemes útitársnak ígérkeznek. A Kreatív Kávézóban a forralt bor decije 120 forint lesz, a rövid italokat 30 százalék kedvezménnyel vehetjük meg. Sőt, szerdán a sütiket féláron lehet betessékelni magunkba.Aki nem éri be a forralt borral, mehet holnap Mórahalomra, mert ott rendezik meg a pálinka és tepertőfesztivált. Aki nagyon bepálinkázna, óvatosan lépjen jégre a szegedi műjégpályán, ahol ugyancsak holnap ingyen lehet csúszkálni. Kellő mennyiségű forralt bor és pálinka elfogyasztása után a Dóm téri labirintus is igazi útvesztőnek tűnhet. Szerencsére december 24-ig van még idő kikeveredni belőle.Aki újabb játékra adná a fejét, okvetlenül használja az appot, mert a karácsonyi időszakban is kellemes meglepetésekkel készülünk! A részletekre hamarosan fény derül.