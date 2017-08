Teljes pompájában a lótusz

Az indiai lótuszt hazájában hatalmas vízi ültetvényeken termesztik, hogy kielégítsék a keresletet. Egyrészt kulturális szempontból értékes, mert az ősi keleti vallásokban a megtisztulás és az újjászületés jelképe, és a buddhizmus egyik fő szimbóluma. Másrészt előszeretettel fogyasztják minden részét – akár rántva is. Sőt, gyógynövénynek sem utolsó ez a lótuszfaj.A szegedi lótuszok története szinte egyidős a füvészkertével: 1932-ben egyik gyűjtőútja során a botanikus Győrffy István talált rá az indiai lótuszra az óföldeáki Návay-kastély parkjában. Az első füvészkerti növényeket az itteni tóból szállították át – lovas kocsival. Hogy jól érzi magát, azt az is bizonyítja, hogy mára már elfoglalta a tó felét a zöld levélszőnyeg és a rózsaszín virágok sokasága.A lótusz magjai egyébként nagyon ellenállók: akár ezer évig is csíraképesek maradnak. Egy lótuszmagról például megállapították a tudósok, hogy 1288 éves, majd kicsíráztatták a növényt.A vízi virág tiszteletére minden évben Lótusznapokat rendeznek a füvészkertben. Az idei már a tizedik lesz: augusztus 5-én és 6-án zenével, tánccal, ízekkel és illatokkal, valamint jógával idézik fel a keleti hangulatot.