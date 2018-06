Teljesen megújul a szegedi klinikák eszközparkja

Összesen 21 ezer darab ápolási eszköz – többek között intenzívágyak, korszerű betegágyak, felfekvést megelőző matracok, gördíthető infúziós állványok – beszerzése járul hozzá a megfelelő eszközellátottság megteremtéséhez 64 intézmény 71 telephelyén és a három egyetemi helyszínen. Az SZTE Szent Györgyi Albert Klinikai Központja 405 millió forint értékben kap ápolási eszközöket.

– Ezek a beruházások amellett, hogy a beteg komfortérzetét növelik, dolgozóink munkáját is könnyítik. Az új ágyak 30 centiméterrel emelhetők, illetve leengedhetők, így ápolóinknak nem kell akkorát emelni, ez nagy fizikai megterhelés volt számukra

16,5 milliárd forintot költ a kormány az egészségügyi szakdolgozók élet- és munkakörülményeinek javítására. Ennek részeként az egységes ápolási eszközpark kialakítását is megkezdték az ország több egészségügyi intézményében.– Szegedre 674 új magas komfortfokozatú kórházi ágy érkezik, amelyet az I. számú Belgyógyászati Klinika és a volt II-es kórház területén működő több évtizedes eszközparkkal rendelkező osztályok kapnak meg – tudtuk meg Balogh Dénestől, a Klinikai Központ főápolójától. Mivel a korábbi korszerűsítések kapcsán már csaknem 900 ágyat kicseréltek, így ezzel a mostani fejlesztéssel szinte teljesen lecserélődnek a régi ágyak.Emellett, amelyben a szemészet, az arc-állcsontsebészet, fül-orr-gége szakterület és a speciális fej-onkológia egy helyre, modern körülmények közé költözik.– magyarázta a főápoló.Az új bútorok a betegek biztonságát, kényelmét is szolgálják, süllyeszthetők, fekvőfelületük 3, vagy ha szükséges, 4 részre is osztható. Az ágyakhoz tartoznak különböző speciális felszerelések, infúziótartó, vagy a traumatológián olyan eszközök, amelyek a sérült végtagok rögzítését segítik.