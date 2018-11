Temesi Ferenc képviseli az országot az USA-ban

Kedden kezdődik a program, ahol Magyarországot a Szegedről indult Temesi Ferenc képviseli. A Kossuth- és József Attila-díjas író legújabb kötete, a 49/49 még októberben jelent meg. A regény egy szegedi szerelmet mutat be. Márk és Ilona ebben a városban szerettek egymásba kamaszként, majd élesztették fel a régi lángot idősebb korukban. Temesi – aki a Magyar Művészeti Akadémia tagja és a magyar PEN Club alelnöke – már vasárnap bemutatta a kötetet a New York-i magyar könyvtárban. A hely zsúfolásig megtelt. Az író elárulta, nagyon sok kérdést kapott a közönségtől, a regényre és jövőbeli terveire vonatkozóan is.



A kedden kezdődő New York-i irodalmi fesztiválon két panelbeszélgetés szereplője lesz majd. Felolvassa két esszéjét, az egyik az 1968-as eseményekről szól, a másik pedig az európai identitásról. Az író Szegeden még azt is elmondta, reméli, a műve New Yorkban megtalálja a fordítóját, hiszen eddig az Amszterdam stb. az egyetlen könyve, amelyet lefordítottak.