Tengerpart került az Etelka sorra

Fogy a felület



– Eddig öt csoport jelentkezett kész tervekkel, de szinte naponta érkezik megkeresés hozzánk, hogy festhetnek-e ők is a falra – mondta el Rácz Róbert, a városüzemeltetési iroda műszaki csoportvezetője. Fogy a kiadó falfelület, de nem jelenthető ki, hogy már betelt, ugyanis végül nem mindenki vág bele a festésbe, amelynek költségeit az alkotóknak kell állniuk.

– Most már van tengerpartunk, nyaralhatunk akár télen is! – viccelődött tegnap délben a fagypont körüli hőmérsékletben Treplán Gábor graffitifestő és barátja az Etelka sori nagy fal előtt. A két fiatal az utolsó simításokat – azaz fújásokat – végezte egy-egy festékszórós flakonnal a kezében tengerparti hangulatú, pálmafás-naplemetés festményükön, amelyen nagyjából egy hete dolgoztak városházi engedély birtokában.Megírtuk (2017. január 19.: Firkák helyett festmények kerülhetnek a falra ), nagyjából egy hónapig maradt szűzen a lebontott Etelka sori garázssor hátsó, fehérre festett fala – már januárban elkezdték összefirkálni. Mivel a fehér felület vonzza a firkálókat, megkérdeztük a körzet önkormányzati képviselőjét, Szentgyörgyi Pált, elképzelhetőnek tartja-e, hogy legális graffitifal legyen belőle, igényes falfestményekkel. Azt mondta, nem zárkózik el a felvetéstől, hiszen az még mindig szebb, mintha ronda firkálmányok kerülnének rá. Így történt, hogy Gáborék tervet nyújtottak be a városházára, ahol elbírálták azt, és engedélyt adtak nekik a fal kipingálására – Olyan harminc óránk van benne, meg egy csomó festék – mondta a graffitifestő, aki elárulta, módosítani kellett kicsit a koncepción, mert a szegedi cégtől, amelyik festékkel szponzorálta a munkájukat, a szükségesnél kevesebb festéket kaptak. Művészneveik cikornyás betűinek megformálása mellett eredetileg egy absztraktabb női arcot is a festményre képzeltek, föl is fújták, de végül nem illett az egészbe, így lekerült a képről – tudtuk meg Gábortól.Úgy számoltuk, hogy a kétfős gárda a fal 45-50 négyzetméteres részét pingálta ki, de hétvégén már egy másik csapat is munkához látott, a fal szomszédos részén. – Ismerjük őket, ők is kaptak engedélyt, de festékre várnak. Meg talán jobb időre – tették hozzá mosolyogva. – Mi fanatikusok vagyunk, hidegben is festünk, csak akkor hagyjuk abba, ha megunjuk vagy már nagyon fázunk – magyarázták mosolyogva a fiatalok. Gábor hozzátette, ő még egyedül is szeretne egy falrészt befesteni, de ezzel vár még néhány hetet.