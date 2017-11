Tepertővel és pálinkával ünnepeltek Mórahalmon - galéria

Idén is megtelt a piactér környéke és a csarnok. Míg kint a tepertők sültek, odabent a szakértő zsűri kóstolta az 55 párlatot. – Mi vagyunk az utolsók, de az igazi töpörtyű kisütése minimum három óra. Mi a Vajdaságban így csináljuk – mondta a Ludasról érkezett csapat egyik tagja, Engi Péter. A vajdaságiak délután kettőkor kezdték el sütni a tíz kiló saját és tíz kiló versenyre kapott tepertőt, ami még ötkor is gyöngyözve sült a bográcsban. A többi három csapat tepertője már el is fogyott, mire a vajdaságiak elkészültek.A piaccsarnokban közben tepertőt, a Varga pékség termékeit és más portékákat lehetett kóstolni, miközben a kiskunfélegyházi vándormuzsikus Gulyás László „huncut" felnőtteknek szóló népmesékkel szórakoztatta a közönséget. A pálinkaversenyen három kategóriában hirdettek győztest. Bér- és magánfőzés kategóriában Tornai Ferenc birse, kereskedelmi kategóriában a Gong Pálinkaház Irsai Olivér szőlőpálinkája lett az első, a legjobb ágyasnak pedig Bozóki Róbert, zöld dió ágyon készült pálinkáját választották. A fesztivált és a versenyt tűztánc show és Dobrády Ákos koncertje zárta.