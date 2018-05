Terápiás kuvasz Brazíliából, mentett keverék Kiskundorozsmáról: pásztorkutyák jönnek a szegedi konferenciára

Hajnal Gyöngyitől, a rendezvény főszervezőjétől tudjuk: a céljuk felhívni a figyelmet a magyar kutyafajták által képviselt értékekre, a hozzájuk kötődő tenyésztési kultúrára, és arra is, hogy minden kutya érték, a mentett keverék is.A rendezvényen szombaton részt vesz az egyik leghíresebb tenyésztő és küllem-jellem bíró, a türkmén Geldi Kyarizov , aki közép-ázsiai juhászkutyákkal foglalkozik. A már említett ügyességi bemutató résztvevői – sárga labrador, fekete és fehér puli, border collie és pitbull, valamint keverékek – Kiskundorozsmáról jönnek, Furák Zsoltné Andrea vezetésével.A konferencián a hagyományos magyar pásztorkutyafajtákról is sok szó esik, például a brazíliai terápiás kuvaszok munkájáról. Tari József a sinka fajtáról tart előadást, lesz szó a komondor- és a kuvaszrehabilitációs programról, vérfrissítésről, videós, vetített előadás a terápiás kutyákról, bírálatról, tenyésztésről. Várják Kis Józsefet is, aki kétszáz éves pásztordinasztia leszármazottja, gazdálkodik, mudikkal dolgozik. A Magyar Solymászrend is bemutatót tart ragadozó madaraival.