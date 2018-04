Terike már 70 éve olvassa a Délmagyart

Bóka Istvánné tavaly ünnepelte 90. születésnapját. Dédunokái a Délmagyarországon keresztül köszöntötték. Fotó: Török János

Bóka Istvánné olvasta a Délmagyarországban, hogy nyert hűségéért, így örömmel fogadott minket szegedi lakásában. Ahogy beértünk, egyből egy képkeretet mutatott meg nekünk. Terike ugyanis tavaly októberben ünnepelte 90. születésnapját, és ebből az alkalomból ikerdédunokái, Laura és Bálint lapunkon keresztül kívántak sok boldogságot neki. Ő ezt a színes hirdetést kivágta, és szép képkeretben őrzi azóta is. Összesen két gyermeke, három unokája és hét dédunokája van.Megtudtuk, nagyon régóta előfizetői a Délmagyarnak.– Már a szüleim és anyósomék is járatták a megyei napilapot, mi is nagyon régóta előfizetünk rá. Pontosan nem tudom, mióta, talán a második világháború utáni rendszerváltás óta. Terike – mivel férje már nem él – minden reggel maga megy ki az újságért a postaládához, majd felviszi a lányához, akivel külön háztartást vezetnek. Ott futja végig egy kávé mellett, majd először a hirdetéseket, koránál fogva a gyászközleményeket és a születéseket nézi meg.– Mindig elölről kezdem olvasni, nem mondom, hogy minden betűt elolvasok, de van olyan a családban – a vejem nővére –, aki igen. Reggeli után a lányomé az újság, akkor már ő is elolvashatja – mondja. A mellékleteket mindig a lánya kapja meg, aki szereti a Gasztro magazint és a Regényújságot is.Terike elárulta, még a sport is érdekli, hiszen a fia és a férje is futballozott régen, így rá is ragadt valami a sport szeretetéből.Mint mondta, hosszú élete alatt egyszer nyert lottón 110 forintot, ami még akkoriban sem számított soknak. Miután most meglátta a nevét az újságban, egyből a lányához szaladt fel elújságolni a jó hírt. Az ajándékba kapott sütőedényt is közösen fogják használni. – Közösen, hiszen hol a lányom főz, hol én, bár azért gyakrabban ő – tette hozzá nevetve a még mindig igen aktív asszony.