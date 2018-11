Térjen ki Maga a kerékpárral! Ez gyalogút! - Nem tud mit kezdeni egymással gyalogos és biciklis a Glattfelder téren

A szegedi Glattfelder Gyula téren, egy alig 1 méter széles járdán kellene elférniük a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak. Mindennaposak a bosszús jelenetek, a járda két oldalán pedig balkánian kitaposott csapás vezet.A helyszínen a Maros utca irányából keskeny gyalogjárda vezet a Novotel parkoló mögött. Ugyanezt a gyalogutat használják a Maros utcából érkező kerékpárosok is, mert így lehet a Stefánia felé toronyiránt eljutni.A 30 méteres útvonal elején a gyalogos a bokroktól nem láthatja, hogy az út másik végén elindult-e egy kerékpáros és milyen sebességgel érkezik. Kisgyermekekkel pedig még plusz mutatvány túljutnia rajta. Ráadásul az utacska egy szakaszán szegélykő is van, vagyis biciklivel sem veszélytelen letérni és visszajutni rá.Ilyenkor a kerékpáros vagy úgy tesz, mintha nem is járdán haladna (térjen ki a másik), vagy a csapásra tér le a gyalogos elől. Innen azonban a szemből érkező többi kerékpárossal keveredik jobbra vagy balra játékba, s a gyalogos mellett akár két irányból halad el biciklis.Ha egyszer a kerékpárút-reform eléri ezt a helyet, kellene egy kerékpáros átkötés a Maros utca és a József Attila sugárút között, ha már kerékpáron a toronyiránt közlekedés a nyerő.