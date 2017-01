Termálvízbe menekülnek a mínuszok elől

Már az is furcsa volt, hogy szombaton késő délelőtt a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő környékén mindenhol volt szabad parkolóhely.Szerbiában szombaton ünnepelték a karácsonyt. A szerbiai diákok hétfőn, azaz ma indultak volna újra iskolába, ám mivel több mint 12 ezer óvodás és általános iskolás, valamint 3 ezer középiskolás jelentett beteget, elhalasztották a tanítás kezdetét. Bár két nappal meghosszabbították a téli szünidőt az influenzajárvány miatt, nem kígyóztak sorok a fürdő előtt, szerb szót is csak elvétve hallottunk.– Ennek valószínűleg az ország déli részén tomboló ítéletidő lehet az oka – mondta Csernus Péter, a fürdő műszakvezetője. Pénteken negyven gépjármű ütközött Dél-Szerbiában, ahol a hóátfúvások elérték a kétméteres magasságot, emiatt az autóbusz-forgalom is szünetelt.A témát keresse a Délmagyarországban! Fizessen elő a napilapra!