Termelői összefogást sürgettek Röszkén: az öntözés és a külterületi úthálózat volt a gazdafórum központi témája

A gyálaréti Holt-Tisza rehabilitációja Röszke térségére is kihat. Archív fotó: Karnok Csaba

A gyálaréti Holt-Tisza rehabilitációja és a külterületi földutak állapotának javítása volt a központi témája a röszkei és szentmihályi gazdák részvételével tartott fórumnak. A térség országgyűlési képviselője, B. Nagy László lapunknak elmondta, a fekete víznek is nevezett holtágszakasz rendbetétele Röszke térségéig, az országhatárig tartó holtágrendszer egészére kihat. – A gazdáknak projekt befejezése után lehetőségük lesz arra, hogy az öntözhető területek nagyságát növeljék. Ehhez azonban a termelőknek össze kell fogniuk, a kisebb gazdák egyenként nem tudnak eredményt elérni – hívta fel a figyelmet a fideszes politikus.Ugyancsak együttműködésre van szükség a külterületi földutak rendben tartásához is. B. Nagy azt mondta, az érintett útszakaszok önkormányzati tulajdonban vannak, ám tudomásul kell venni, hogy a helyhatóságok anyagi lehetőségei végesek, nincs kapacitásuk több száz kilométernyi földútrendszer kezelésére. A helyi adottságokon is sok múlik, hiszen a Homokhátságon egyszerűbb a karbantartása, mint a szentmihályi és röszkei térségben. – Utóbbi két térségben a fekete föld a jellemző, amelyre ha nagyobb mennyiségű csapadék hullik, napokig nem lehet rámenni a földútra nehézgépjárművekkel, különben tönkremennek – magyarázta a képviselő. Pozitívnak értékelte, hogy a fórumon a röszkei önkormányzat, a gazdák és a vízügy egyetértett abban, hogy ha egyeztetnek, akkor sokkal könnyebben meg tudják oldani a problémáikat, legyen szó az utak állapotáról vagy az öntözésről.A fórumon szó esett a fúrt kutakról is, hiszen a térségben elképzelhetetlen a termelés öntözés nélkül. Ezzel kapcsolatban B. Nagy arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Parlament előtt van az erről szóló törvényjavaslat, s várhatóan még a tavaszi ülésszak alatt megszületik a gazdálkodók számára megnyugtató döntés.A röszkei gazdafórumon Kozák Péter, az ATIVIZIG vezetője a gyálai Holt-Tisza mentén elhelyezkedő területeket érintő fejlesztésekről adott tájékoztatást. A 2,9 milliárd forintos holtág-rehabilitáció keretében négy átjáró alatt lévő vízgazdálkodási létesítmény újul meg, ami érinti az arra közlekedőket, így a gazdálkodókat is. Az igazgató elmondta, hogy a hattyasi szivattyútelep mellett egy újat is építenek, ahonnan friss vizet is lehet a holtágba vezetni. Ez azért fontos, mert így a térségben később lehetőség lesz az öntözésfejlesztésre. – Javaslatokat is kaptunk a résztvevőktől, például azzal kapcsolatban, hogy az átjárók állagmegóvása érdekében a vízügyes kollégák keresik az együttműködési lehetőséget a mezőőri és a halőri szolgálattal, hogy az károkról hamarabb értesüljünk, így azokat hamarabb kijavíthassuk – összegezte lapunknak a röszkei gazdafórum tapasztalatait kozák Péter.