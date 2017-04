Természet a kertben és a tányéron

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

Bár egzotikus növényekkel teli üvegházai révén a színtelen, hideg télben is egy kis zöld szigetet alkot, tavasszal különösen jóleső érzés kilátogatni az újszegedi SZTE Füvészkertbe, ahol kóstolót kaphatunk az ébredő természet szépségeiből. A közel százéves park 17 hektáros területén kóborolva több mint 5000 növényfajt figyelhetünk meg, Magyarország védett természeti kincseitől a világ legnagyobb tömegű, Kaliforniából származó élőlényéig, a mamutfenyőig. A természet állandó változása miatt érdemes időről időre ellátogatni a füvészkertbe, ahol mindig újabb érdekességekkel, különlegességekkel találkozni. Kiváló hétvégi családi program madárcsivitelés közben a sétaösvényeket bebarangolva megismertetni a kisebbeket a növényvilággal, vagy éppen azzal, milyen kiskerti zöldségeket, virágokat termesztettek a tanyaudvarokban – miközben a tiszta levegőn sétálgatva az idősebbek is feltöltődhetnek.Egy egész napos séta a szabad levegőn meghozza az étvágyat is. A Stüszi Vadász étteremben pedig az általános alapanyagokból készült ételek mellett különleges vadételválasztékból is kereshetünk fogunkra valót. Az ötvenfős vadászétteremben a fácánleves, az őzpörkölt és a vadnyúlragu mellett megkóstolható az őzhátszín, a szürkemarha-bélszín, de a vadpörkölttel töltött palacsinta is. Mindezt jó időben akár a vendéglő grillteraszán is elfogyaszthatjuk, a teljes napot szabad levegőn és a természet különböző értékeivel körbevéve eltöltve.