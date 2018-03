Természettudományból a Makkos négyes a legjobb -Első helyen a Bonifert Domonkos Általános Iskola!

A Makkos négyes nevet viselő csapat négy hetedikes tanulóból áll: Gonda Boglárka, Kocsis Nándor, Sojka Marcell és Szamkó Szabolcs. A döntő helyszíne a budapesti Arany János Általános Iskola és Gimnázium volt, ahol a döntőbe jutott tizenegy csapat írásbeli versenyen vett részt. Az innen továbbjutó hat legjobb csapat mérkőzhetett meg a szóbeli versenyen. Az írásbeli és a szóbeli forduló együttes pontszáma adta a végső eredményt, amely a szegedi csapatnál volt a legmagasabb, így ők az első helyen végeztek.- Ezek a tanulók már a 5. és 6. osztályosként is versenyeztek, akkor még természetismeret tárgyból. Tanáruk Szatmáriné Maróti Edit felismerte a gyerekek tudását és lelkesedését, és felkészítette őket a tavalyi és a tavalyelőtti versenyre is - mesélte Szalainé Szunyi Klára, a Makkor négyes matematika szakos felkészítő tanára. - Az 5. évfolyamon a regionálison első, az országoson hetedik helyezést értek el diákjaink. Tavaly regionálison és országos szinten is a legjobbak voltak. A természettudományi verseny a matematika, fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgy köré csoportosult. A feladatok olyan területeket is érintettek, amelyek később kerülnek sorra a tananyagban, ezért előre kellett tanulniuk a diákoknak.A négyesnek a szülők mellett felkészítő tanáraik, Szatmáriné Maróti Edit, Szalainé Szunyi Klára, Monoriné Karsai Adrienn segítettek szakkörrel, különórával és pluszfeladatokkal. A győztes csapat tagjai igazgatói dicséretben és az érintett tárgyakból jeles osztályzatban részesülnek.