Termőre fordult fákat is csonkolnak: az áramszolgáltató a hamar jött meleggel indokolja a munkálatok csúszását

Virágzó vagy már termőre fordult fákat csonkolnak, amelyek a vezetékek útjában vannak.

Fotó: Török János

– Erre értem haza egy péntek délutánon – mutatta a háza előtt álló gyümölcsfák romjait Szalma Ibolya. A baktói utcában, ahol lakik, rengeteg fa esett áldozatul annak, hogy az áramszolgáltató megbízásából megnyesték a növényeket. Amivel nem is lenne baj – mondják –, ha ez nem barbár módon történne.– Idén lett volna bőséges termés a meggyfán, de most itt szárad a földön – mutatta Szalma Ibolya. Hozzátette: volt olyan fa, amelyről madárfészket tartó ágat vágtak le az építménnyel együtt. – Ráadásul itt sok szarvasbogár is él a tölgyfákban, a védett bogarak otthonait szintén összeszabdalták.Olvasónk a közösségi oldalon is megosztotta a fanyesés képeit, az erre érkező kommentekből pedig kiderült, máshol is ugyanezt lehetett tapasztalni. Volt, akinél a kapun belül álló fenyőt nyirbálták meg a tulajdonosok értesítése nélkül.Megkérdeztük az NKM Áramszolgáltató Zrt.-t, mi az oka annak, hogy tavasz végén vágják vissza a fákat, amikor már virágot, termést hoznak, illetve hogy miért ilyen módon. A kommunikációs osztály válaszában az állt: ahhoz, hogy a biztonságos üzemeltetést garantálhassák, elengedhetetlenül szükséges a közcélú hálózatot veszélyeztető növényzet eltávolítása, az üzembiztonságot veszélyeztető faágak levágása, illetve bizonyos esetekben a teljes fa kivágása is. Ezt jogszabályi előírások alapján, a szükséges szakismerettel rendelkező partnerek bevonásával folyamatosan végzik.– Az áramszolgáltatásban bekövetkező váratlan üzemzavarok többségét a hálózatba nyúló ágak, a hálózatra dőlő fák okozzák. Az üzembiztonság mellett az életet és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotok megelőzése érdekében történik minden évben a gallyazás – áll még a válaszlevélben. Arra a kérdésre, miért májusban csonkolják a fákat, azt a választ kaptuk, hogy ebben az évben a korán jött meleg felgyorsította a növények vegetációját, és lerövidítette a gallyazók idejét a munkavégzésre. – A partnereinktől elvárjuk a magas színvonalú munkavégzést, hogy a gallyazás minden esetben szakszerű legyen, és ne idézze elő az érintett növényzet elhalását, de az élet- és balesetveszélyes helyzetek elkerülése megelőzi az esztétikai szempontokat – tették hozzá.Az áramszolgáltató felhívta a figyelmet, hogy a hasonló esetek elkerülhetők, ha mindenki maga végzi el a növényzet ritkítását, illetve nem ültetnek olyan fákat a vezetékek közelébe, amelyek méretüknél fogva veszélyeztethetik a villamos hálózat működését.