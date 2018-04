Terráriumból luxusba kerül Vandi, a teknős - A hobbiállatmentő központ célja, hogy mindig üresek legyenek a polcok

Gazdikereső a neten



Aki örökbe adna vagy fogadna kisállatot, a www.ebangyal.hu oldalon tájékozódhat az állatok „életrajzáról", illetve itt találja meg az egyesület elérhetőségeit. Bár a Roosevelt téri központban csak kisállatok elhelyezésére van lehetőség, az egyesület kutyák és macskák örökbeadásával is foglalkozik, amelyek jelenleg ideiglenes befogadóknál kaptak helyet.

Vandi csak átmenetileg lakik náluk, hamarosan új otthonába kerül – mondta el Seres Zoltán.

Fotó: Karnok Csaba

– Ő néhány hete van nálunk. Már sikerült neki megfelelő új otthont találni: Isaszegre kerül. Sajnos a család, ahol eddig élt, már nem tudott gondoskodni róla, ezért kerestek meg bennünket. Egy hölgy fogadja majd be, és egy kis tavacskában fog élni néhány fajtársával együtt, jó esetben még úgy 20-30 évig – mutatta a kezében tartott sárgafülű ékszerteknőst Seres Zoltán , az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője. A Vandi névre keresztelt 12 éves nőstény hüllő az első azon kisállatok közül, amelyeket az állatvédelemmel foglalkozó egyesület átmenetileg befogadott, mióta elindult a szegedi hobbiállatmentő központ.Bár a Roosevelt téri Eper-ház utcafronti helyiségében található központ már működik, belső terében még folynak az átalakítási munkák – jelenleg éppen lambériáznak az egyesület munkatársai. Emiatt Vandi most az Orpheus Arany János utcai irodájában lakik, itt ugyanis optimális feltételeket tudnak biztosítani neki addig is, amíg végeznek a munkákkal.– Úgy néz majd ki, mint egy kisállat-kereskedés, polcrendszerrel, terráriumokkal, akváriumokkal. Azzal a különbséggel, hogy itt ingyen vesszük át, és adjuk tovább például a teknősöket, a tengerimalacokat, a hörcsögöket vagy a díszmadarakat azoknak, akik örökbe fogadnák őket, és felelősen tudnak gondoskodni róluk a kisállatok élete végéig – magyarázta Seres Zoltán.Az egyesület vezetője elmondta, azt szeretnék, ha a hobbiállatmentő központ polcai mindig üresek lennének. Ez ugyanis azt jelenti, hogy minden behozott kisállatot a lehető leggyorsabban sikerül felelős tulajdonoshoz örökbe adni.A központban lesz egy kis közösségi helyiség is, ahol a leendő gazdik megismerkedhetnek a kiválasztott kisállatokkal, miközben ellátják őket a helyes tartással kapcsolatos információkkal.Bár húsvét előtt az egyesület felhívta a figyelmet, hogy senki se vegyen húsvéti ajándéknak élő nyulat, csak ha arról élete végéig tud róla gondoskodni, április második felétől idén is számítanak néhány megunt tapsifülesre. Az elmúlt 4-5 évben nagyjából tucatnyit hoztak belőlük húsvét után. Ez azonban még mindig jobb, mint ha az utcára teszik őket. Nekik is igyekeznek megfelelő gazdát találni, akik olyan környezetet tudnak biztosítani a kisállatoknak, ahol jól érzik majd magukat.