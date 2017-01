Terrorista feladatért készülhettek Damaszkuszba a Röszkénél elfogott nők

Első fecske Szegeden a Fonó Klub

Jövőre is támogatják a néptáncot és a népzenét a Halmos Béla Program keretein belül - jelentette ki a program vezetősége a szegedi Fonó Klubban. A többek között szakmai képzéseket és táncházprogramokat is támogató projektből Szeged is részesül.