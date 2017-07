Tértetrisszel belépőt nyerhetnek a Thealter vendégei, hat előadásra már elkelt minden jegy

Jól jelzi a mától jövő szombatig tartó 27. THEALTER Fesztivál iránti érdeklődést, hogy néhány előadására már lefoglalták az összes jegyet: az idei díszvendég, a Mentőcsónak Egység, valamint a Nézőművészeti Kft., Pintér Béla Társulata produkciójára és a REÖK-ben tartott Tartuffe-előadásra már nem lehet bejutni.



Ezek mellett viszont közel 50 programot láthat a közönség 9 helyszínen. Egy nyereményjátékkal is készült az alternatív színházi fesztivál: a Színházak éjszakájára nyerhet páros belépőt az a látogató, aki mától vasárnapig a leggyorsabban kirakja a régi zsinagóga udvarán a tértetriszt az adott napon.



A régi zsinagóga kertjében tartják a megnyitót ma este 6 órakor, majd Caroline Harding Nővérek című, finom fekete humorral fűszerezett darabjával indul a fesztivál. A kisszínházban szombat este 7-kor mutatja be a k2 Színház Cserna-Szabó András Rózsa Sándorról írt betyárregényének élő zenés színpadi verzióját, a Sömmi című fesztiválkedvencet.



A Tünet Együttes Az éjszaka csodái című tánca hétfő este varázsol el különleges vetítési technikával, koreográfiájával. A díjnyertes Forte Társulat kétszer is fellép a kisszínházban: kedden a Bernarda Alba házát és a Tavaszi áldozatot, szerdán pedig Horváth Csaba Bartók Béla 5. vonósnégyesére és Concertójára készített koreográfiáját adják elő. A Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedévesei Bernard Marie–Koltes Roberto Zuccóját állítják színpadra csütörtök este.



Jegyeket ma déltől 17 óráig lehet vásárolni a régi zsinagóga udvarán, valamint az előadások előtt az adott helyszíneken.