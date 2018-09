Testéből üvegszilánkokat távolítottak el a sürgősségin - Feljelentést tett a buszmegállóban megsérült szegedi diáklány

Tóth Gréta a buszmegállóban állva akkor sérült meg, amikor az oda érkező jármű összetörte az építményt. Fotó: Frank Yvette

Szeptember 14-én számoltunk be arról, hogy Újszegeden, a Fő fasor és a Tanács utca kereszteződésében lévő buszmegálló összetört.A felújított és még át sem adott váró esőbeálló-tetejének nekiütközött egy busz visszapillantó tükre, ez okozta a balesetet. Az üvegezett részek szinte teljes egészében kitörtek, a keret pedig kifordult a helyéből. A baleset idején egy fiatal nő állt a buszmegállóban, olvasóink akkor arról számoltak be, hogy a szétrepülő szilánkok szerencsére nem sebesítették meg. Közben azonban jelentkezett lapunknál az érintett, aki elmondta: még a sürgősségire is be kellett mennie az eset után.– Este fél 7-kor mentem el otthonról. Eredetileg a 72-es busszal utaztam volna, de azt lekéstem, így átsétáltam a 71-es két utcával arrébb lévő megállójába, amelyet egyébként csak nagyon ritkán használok – mesélte Tóth Gréta. A 19 éves diák az üvegezett várófal jobb oldalán állt meg, mint utóbb kiderült, hatalmas szerencséjére. Amikor ugyanis a busz összetörte a várót, a három részből álló üvegfalból éppen az az egy nem robbant szét, amelyik előtt állt. – Ha egy-két lépéssel arrébb várakoztam volna, az egész rám omlott volna, vagy ami még rosszabb, a nehéz fémkeret, amely kifordult, engem talál el – mesélte.A baleset során Gréta hátára és fejére potyogtak a széthulló szilánkok. – Valószínűleg sokkot kaptam, mert nem éreztem semmit. Felszálltam a buszra, ott néhány utas segített lesöprögetni rólam a szilánkokat. A sofőr egyáltalán nem foglalkozott velem. A megálló közelében egy idős házaspár pakolt a kocsijába, így látták a balesetet. Ők szóltak rá a buszvezetőre, hogy talán meg kellene kérdeznie, jól vagyok-e. Erre odajött, megtapogatott, majd közölte, hogy jól vagyok, nincs sérülésem.A lány és a többi utas végül egy következő járattal utazott tovább. – Amikor arról a buszról leszálltam, akkor kezdtem érezni, hogy ég a hátam. Fájdalmaim voltak, ezért édesapám bekísért a sürgősségire, ahol a hátamból, a vállamból és a fejemből több üvegszilánkot távolítottak el, illetve tetanuszoltást kaptam. Kis karcolásokkal megúsztam a dolgot, a röntgenfelvétel szerint viszont még mindig van egy két milliméteres szilánk a fejemben, amelyet nem találtak meg.Gréta másnap feljelentést tett a rendőrségen és panaszt a DAKK-nál, választ azonban még sehonnan nem kapott. Mi is elküldtük kérdéseinket a Dél-Alföldi Közlekedési Központnak másfél hete az üggyel kapcsolatosan – semmit nem reagáltak rá azóta sem.