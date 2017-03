Testmozgás metszőollóval: elkezdődtek a kerti munkák

Nagymosás a kertben



Szezonja van a lemosó permetezésnek is, ha lehet, ezt száraz, csendes, szélmentes órákban csináljuk. A lével nem szabad takarékoskodni, bőségesen, lemosásszerűen kell a fákra juttatni úgy, hogy minden zugba eljusson a folyadék. A sokféle kártevő és betegség ellen most a többcélú növényvédő szert praktikus választani – a speciálisakat később, külön-külön érdemes bevetni.

– A lemosó permetezőszerből fogy a legtöbb, a Vegosolt és az olajos rézként viszik leginkább a vásárlók – mondja a petőfitelepi, Csap utcai gazdaboltban Tatár Tamás tulajdonos, hozzátéve, keresik a metszőollókat és az ágvágó fűrészeket is a kerti munkákhoz.– Nagyon sok borsót eladtunk, volt, aki már el is vetette, de szerintem ez még kicsit korán van – véli Havancsák Dóra. A generációváltáson átesett gazdaboltban jól fogynak a zöldség- és a salátamagok, de szépen viszik a dughagymát is – utóbbiból akár makóit is kérhet a vevő.Jobbára ugyanezeket keresik a Szegeden több mezőgazdasági boltot működtető Calendula Kft.-nél is. – Jól fogynak a lemosószerek, viszik a fasebkezelőt, és persze beindultak a vetőmagok is – mondja Horváth Gábor, a Vásárhelyi Pál utcai kertészeti áruház üzletvezetője, hozzátéve, a reteknek és a salátának nem kell annyira a meleg föld. A dughagymát természetesen a Calendulánál is keresik, de kapós már a vetőburgonya is.A kertekben a legfontosabb tennivaló márciusban a gyümölcsfák metszése és ezt követően a lemosó permetezés. A fák mély nyugalmi állapota véget ért, lehet metszeni, s közben aggódva nézni a rügyeket, mekkora kárt okozott az elmúlt 30 év leghidegebb januárja.A metszéshez ismernünk kell a gyümölcsfák termőrészeit, az egyes fajokat, valamint a koronaformákat. Ha nem értünk hozzá, inkább bízzuk szakemberre a munkát, vagy segítséggel, illetve a szakirodalommal kezdjünk hozzá. Így nem okozunk több kárt, mint hasznot. A helyesen metszett korona szellős, nem túlságosan sűrű, de nem is kopasz. Őszibaracknál a levélsodrosodás, kajszinál és a szilvánál a monília hatása csökkenthető a körültekintő metszéssel.A nyáron virágzó díszbokrokat viszont radikálisan megnyírhatjuk. Minden előző évi ágat visszavághatunk két rügyig vagy egy rügypárig. A bokrok gyengébb hajtásait pedig teljes egészében eltávolíthatjuk.