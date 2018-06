Testületi ülés témája lesz Sándorfalván az országjáró medve - felvetették: fogadja örökbe a város

– Úgy tudom, a szakembereknek az a magánvéleményük, hogy a legjobb az lenne az állatnak, ha visszakerülne oda, ahol eddig élt. Természetesen meg kell várni a szakértői bizottsági döntést, ám ha mégis a vadasparkban maradna, akkor is kérdés, hogy az önkormányzatnak lesz-e pénze az örökbefogadás költségeit finanszírozni.

Rendkívüli ülést tart hétfőn a sándorfalvi önkormányzat. Bár nem a településen befogott medve miatt, három képviselő indítványa miatt az állat is – mely ez elmúlt napokban a kisvárost országos hírűvé tette – bekerült a napirendi pontok közé.Mi több, már településmarketing-stratégiát is készítettek a témakörben: minden évben sándorfalvi méz- és medvenapokat szerveznének „szelíd, élő medvékkel", medvecukorral, medvetalppal és méhészeti konferenciával.Az ötletről megkérdeztük Gajdosné Pataki Zsuzsannát, a település polgármesterét is, aki úgy fogalmazott, természetesen szó lesz a témáról a rendkívüli ülésen, azonban még az sem biztos, hogy az országjáró medve Csongrád megyében marad.A rendkívüli ülést egyébként a járdapályázat miatt hívták össze, a tavalyi összeg ugyanis, amit erre a célra költöttek, az áremelkedések miatt 80 helyett már csak 60 ingatlanra elég. – Vélhetően jogosan kérdeznék meg a lakosok,– tette hozzá a polgármester.A Szegedi Vadasparkban jelenleg két nőstény barnamedve él, országjáró társukat egy szomszédos, elkülönített kifutóban szállásolták el. A sorsáról döntő bizottság egyébként még nem nyilatkozott, információink szerint ez leghamarabb szerdára várható.