Tesztelték a megyei rendőrök tudását

Pünkösdi nyeremény

Hétfőtől péntekig mindennap mutattunk a delmagyar.hu-n egy-egy képet egy forgalomirányító rendőrről. Olvasóinknak nem volt más dolguk, mint 3 lehetőség közül kiválasztani, melyik állítás passzol hozzá. A játéknak még nincs vége: a hétvégén egy bónuszkérdést is felteszünk. A rendőrség és a Délmagyarország ajándékcsomagjait pünkösdhétfőn sorsoljuk ki.

Az elmúlt két hónapban már hozzászokhattak ahhoz a szegediek, hogy viszonylag gyakran találkoznak karos forgalomirányító rendőrrel a városban. Május 12-i számunkban írtunk arról, mennyire vannak tisztában a közlekedők a karjelzésekkel, sőt egy játékot is indítottunk a héten, ahol olvasóink KRESZ-tudását teszteltük.Pénteken délben a Csongrádi sugárút és a Berlini körút sarkán ismét leállították a lámpákat. Most azonban nem a forgalom gyorsítása miatt – a rendőrök tudását tesztelték a Közlekedésrendészeti Szakmai Verseny megyei döntőjében. Összesen 19-en indultak három kategóriában, a forgalomirányítók mellett a baleseti helyszínelők és a járőr-gépkocsivezetők is bizonyíthatták tudásukat. A karos forgalomirányítás során a kereszteződésben álló rendőrnek határozottságot kell sugároznia, észre kell vennie a szabálytalankodókat, és figyelnie kell saját testtartására is. Többek között ezt is pontozták a nagykörúti versenyen.A legjobb karos forgalomirányító Sugár Attila, a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársa lett. A járőr-gépkocsivezető kategória győztese a hódmezővásárhelyi Csala Attila, míg a baleseti helyszínelőknél a Csongrádi Rendőrkapitányság versenyzője, Bódi Pál törzszászlós végzett az első helyen.A kategória legjobbjai június 5-étől 7-éig a gyulai országos döntőben képviselik majd a megyét.