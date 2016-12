Teszteltük a magyar-szerb határátkelőket

– Általában a kis határátkelők valamelyikét használjuk, különösen ünnepekkor, és most újév előtt nem mernénk használni a röszkei autópálya-átkelőt. Késő este viszont nincs más választás, hiszen a kishatárok mind bezárnak hét órakor – mondta tegnap délelőtt a röszkei közúti átkelő belépő oldalán Ildikó és Gábor.A két fiatal gyakran teszi meg az utat Magyarország és Szerbia között. Nekik és a többi autósnak tegnap 40 percet kellett várni arra, hogy a tavaly nyáron ismét megnyitott kishatáron átjussanak Magyarországra.Szombaton a röszkei autópálya kilépő oldalán két óra volt a várakozási idő. A két ünnep között a rendőrség itt ismét megnövekedett forgalommal számol egészen január 7-éig, amikor a pravoszláv karácsonyt ünneplik.Leteszteltük tehát azokat a Csongrád megyei egérutakat, amit az egyenruhások javasolnak az autópálya helyett. A röszkei közúti átkelőn szinte azonnal átjutottunk Szerbiába, de visszafelé – ahogy írtuk – már 40 percet kellett várakoznunk. Legalább húsz autót számoltunk meg előttünk, mire sorra kerültünk. Ezután csak kíváncsiságból hajtottunk fel az autópályára, ahol a három működő beléptető sávban egyenként négy-öt autót láttunk. Csak öt percet kellett vesztegelniük, ám a hétvégén itt újfent többórás várakozásra lehet számítani.Tiszaszigetet és Ásotthalmot viszont bátran ajánljuk a két ünnep között Szerbiába látogató szegedieknek, illetve azoknak, akik az újévet vagy a pravoszláv karácsonyt Szerbiában élő ismerőseiknél vagy rokonaiknál töltik. Bár Tiszaszigetre Szeged központjából 27, míg Ásotthalomra 24 perc alatt jutottunk el, a kilépő oldalakon másodpercek alatt átjutottunk. A Tiszaszigeten dolgozó rendőrök azt mondták, hogy karácsonykor is folyamatos volt az átléptetés Szerbiába, egy autónak se kellett fél óránál többet várnia a határon.

Hasonló forgalomra számítanak szilveszterkor is. Egy gyors fejmatek után kiszámoltuk, hogy ha a Szerbiában élő ismerősünk vagy rokonunk Röszkéhez is lakik közelebb, a Szegedről Tiszaszigetig tartó 27 perces út, a 30 perces várakozás, majd a nagyjából megint 27 perces autóút Szerbiában vissza Röszke magasságába még mindig időtakarékosabb, mintha az autópályán veszteglünk két órát. Még a benzinpénzt sem szabad sajnálnunk rá, hiszen – ahogy múlt szombaton is – kétórás várakozási idő után a rendőrök a forgalmat az autópályán Tompa felé terelik el, ami 49 kilométerre van Röszkétől.