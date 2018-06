Tetőcserepet és felújítást nyertek - A Béketelepi óvoda az országos pályázat győztesei közé került

Kiss Gábor megmutatta a palatetőt, amely régóta beázik. Fotó: Török János

A szegedi Béketelepi Óvoda kellemes meglepetésben részesült nemrégiben, ugyanis egy országos pályázaton több mint félmillió forint értékű tetőcserepet nyert. A Build- Communication Kft. 2010 óta hirdeti meg Várépítő pályázata révén az építőipari cégek összefogását. A vállalkozás lassan két évtizede gyűjti a cégek felajánlásait, és juttatja el azokat rászoruló gyermekintézményeknek, illetve műemlék építmények fenntartóinak.Ebben az évben a húsz nyertes köznevelési intézmény egyike a Béketelepi Óvoda lett. A kertvárosi óvoda 605 millió forint értékben nyert tetőcserepet. A pályázatot a szegedi Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) adta be. Ruzsity Krisztina igazgató elmondta, már többször is indultak ezen a pályázaton, de most először nyertek. – Nagy meglepetésünkre nemcsak a tetőcserepet kapta meg az intézmény, egy felajánlást is nyertünk: az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége vállalta, hogy díjmentesen elvégzi a tetőfelújítást – újságolta az NGSZ igazgatója. – Nagy segítség ez számunkra, ugyanis a cserép nem mászik fel magától a tetőre, így jelentős költségtől szabadultunk meg a nagylelkű felajánlás révén – tette hozzá. A környékbeli szakemberek pár nap alatt rakják majd fel az új cserepeket.Szabó Katalintól, a tagóvoda vezetőjétől megtudtuk, az épület több mint 40 éves, már régóta beázik a palatető, megérett a felújításra. Az oviba 46 gyermek jár, akik a felújítási munkálatok alatt vakációznak: a munkát a júliusi háromhetes takarítási szünetben végzik majd el. Kiss Gábor, az NGSZ műszaki és üzemeltetési osztályvezetője hozzátette, csak a cserepet és annak felrakását kapják ingyen, a többi költséget az önkormányzat állja. A tervek szerint az egyik csoportszoba nyílászáróit is kicserélik, és az udvar is megújul.