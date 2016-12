Tilosban álltak vagy családtagot hagytak az autóban: káoszt hozott az ingyenes parkolás

Fotó: Karnok Csaba

– Délelőtt három kört tettem, mire parkolóhelyet találtam itt, a városháza előtt. Most esélyem sincs, nyilván amiatt, hogy ingyenes – mondta szerda délután a parkoló autók mögött várakozó autó gazdája. A zalaegerszegi Vörös Imre és felesége családlátogatáson járt Szegeden. A zalai megyeszékhely parkolásáról elmesélte, náluk sem egyszerű letenni a gépkocsikat a belvárosban, mert Egerszeg-kártyával év végén délutánonként nem kell fizetni érte. Aki nem volt ilyen jól értesült, parkolójegyet lyukasztott vagy SMS-ben parkolt. Legtöbbet azok a parkolóbérletesek bosszankodtak, akik előre fizettek, mégsem jutott nekik hely. A bíróság előtt sikítva ugrott ki fotóriporterünk láttán egy asszony az egyik kocsi anyósüléséről. Amint megtudta, hogy ingyenes a parkolás, és nem ellenőrök, hanem újságírók vagyunk, megnyugodott.

Az ingyenes parkolás rövid idő alatt káoszt idézett elő a belvárosban. Eluralkodott az élelmesség. Láttunk szabálytalanabbnál is szabálytalanabb megoldásokat. A Széchenyi tér sarkán, a troli útjában, ráadásul forgalomtól elzárt területen hagyott a sofőrje egy fekete kisbuszt. A Kárász utca felőli zebránál ugyancsak egy férőhelyre szabad parkolni, de most a felcsíkozott területre is jutott autó, sőt rövid ideig a buszöbölben is ácsorgott egy jármű. Legtalálékonyabbnak az a három fiatal mutatkozott, aki – nem is szabálytalanul – a Kárász utcai oldalon mosolyogva integetett, úgy foglalta a helyet autós ismerősének. Hogy az eltessékelt autósok mit válaszoltak vagy mutogattak vissza, azt nem láttuk.Ha nem tette volna ingyenessé a szegedi közgyűlés a szegedi parkolást karácsony és újév között, nyilván az is baj lett volna. Akkor irigykedtünk volna Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és Székesfehérvár lakóira. Hétfőtől azonban visszaáll a régi rend. Jó tudni, hogy az idei parkolóbérletek január 15-éig érvényesek. Megírtuk: januártól több változásra kell számítani (2016. december 20.: A két ünnep között ingyen parkolunk). Megszűnik a szélvédőre ragasztható bérletmatrica, amit interneten pár perces regisztrációval és három munkanapon belül megkapott visszaigazolással akár bankkártyával is kifizethetünk hétfőtől.