Tippek nagytakarításhoz!

1. Kapjuk le a függönyöket! A különféle lakástextileket is rendszeresen mosni kell. Szedjük le a függönyöket, takarókat, asztalterítőt, illetve minden más elfekvő anyagot, és tartsunk nagymosást!



2. Ültessünk növényeket! Pár jól megválasztott növény nemcsak kellemes, de jótékony hatást is gyakorol ránk és a lakásra: megszűrik a mérgező anyagokat a levegőben. Ilyen például a dracéna, a boston páfrány, a fikusz vagy az aloe vera.



3. Hallgassunk zenét! Zenére még a takarítás is könnyebben megy. Segítség lehet, ha pörgős zenét hallgatunk közben. Nemcsak gyorsabban telik az idő, de lelkesebben is végezzük a dolgunkat.