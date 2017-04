Tiszaszigeten sem adtak szabad utat az idősotthonnak

A volt tiszaszigeti laktanyán az önkormányzat már nekikezdett egy idősotthon építésének, e mellé építene egy magánvállalkozás egy ugyanilyen intézményt. Fotó: Frank Yvette

Algyő után Tiszaszigetet nézte ki lehetséges helyszínnek az a beruházó, aki egy 100 fő befogadására alkalmas idősotthont szeretne építeni egy Svájcban megítélt, nagyjából 500 millió forintos hitelből Csongrád megyében.Algyőn – ahogy csütörtökön írtuk – öt képviselő ellenállása miatt még napirendre se vették a pályázat kiírását a leendő idősotthon területére, ami miatt Molnár Áron algyői polgármester lakossági fórumot hívott össze a nagyközségben. Ő úgy látta, hogy botorság egy ekkora beruházást elengedni a nagyközségből. Az üzemeltető, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesületének elnöke akkor úgy nyilatkozott lapunknak, hogy egy másik Csongrád megyei településen tárt karokkal várják őket.

Bár Urbán Istvánné nem árulta el a falu nevét, mi kiderítettük, hogy Tiszaszigetről van szó. Az idősotthon ügye a csütörtöki testületi ülésen került napirendre. A falu volt laktanyájának még beépítetlen területén szeretné felhúzni a beruházó az idősotthont. Algyőhöz hasonlóan itt is 20-25 új munkahely jönne létre, az önkormányzatnak csak a területet kellene átengednie, amit korábban az államtól kapott meg, kifejezetten idősotthon építésére. A beruházó azt kérvényezte az önkormányzattól, hogy 99 évre 1 forintért adja bérbe a területet, cserébe a munkahelyteremtés mellett az idősotthon hat helyének díját is felajánlotta az önkormányzatnak, ami 24–36 millió forint között lenne. A testületi ülésen a képviselőknek ugyan tetszett a beruházás célja, de hivatalos pénzügyi garanciát kérnek a beruházótól, amivel elkerülhetik, hogy az építkezés anyagi okokból esetleg meghiúsuljon. További kikötés, hogy semmilyen jelzáloggal nem terhelhető az önkormányzati terület.A volt laktanya hasznosítására a beruházótól érkezett javaslatot a tiszaszigeti képviselő-testület ezért egyhangúlag elutasította, és a már említett pénzügyi garancia benyújtására kérte meg a befektetőt. Ahogy azt már az algyői beruházásnál is megírtuk, az érdeklődő vállalkozásnak a Svájcban megítélt hitelt június 30-áig fel kell használnia, amihez ekkorra már engedélyes tervekkel kell rendelkeznie a leendő helyszínre. Ennek megszerzése több hónapig is eltarthat.