Tisztított vizet isznak a szegediek és algyőiek is - galéria

- Szegeden és Algyőn eddig is jó minőségű vizet ihattunk, de mert a szigorú uniós szabályok kevesebb arzén- és ammóniumtartalmat engednek meg az eddiginél, ezt az ivóvízprogramot mindenképpen meg kellett valósítani - mondta Molnár Áron algyői polgármester az uniós és állami támogatással 3,3 milliárd forintból elkészült Szeged-algyői projekt szerdai záróünnepségén. Hozzátette, a szegedi és algyői önkormányzat közös programjának egy nagy hálózati rekonstrukció is része volt. A projekt elérte a célját, próbaüzem zajlik, és bár van némi hátulütője, a minőségbeli romlás remélhetőleg csak ideig-óráig tart. Az igazi javulás pedig a lakosság egészségében lesz mérhető.

A gondok egyik részéről Molnár Áron felidézte, két éve becsúszott egy "kis malőr", így az akkori kivitelező nem tudta határidőre elvégezni a kivitelezést. Erről mi is írtunk (2016. március 14.:). A beruházást nagyjából 96 százalékos készültségnél lezárta a két település alkotta társulás, és a kivitelezőtől a két hónapos késedelem miatt 640 millió forint kötbért követel. A kötbérper jelenleg is folyamatban van. Mivel a szegedi vízműtelepeket érintette a csúszás, Szeged magára vállalta annak a több mint 500 millió forintos pluszköltségét, hogy új kivitelezőt keressen, aki befejezi a projektet. Így a projektet késedelem nélkül lezárhatták. Szeged és Algyő tisztított vizet iszik.A szegedi önkormányzat képviseletében nem jött el senki. Istókovics Zoltán , a működtető Szegedi Vízmű Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a szegedi vízbázis védett, a vizet mélyfúrású kutakból nyerik 190-550 méter mélyről. Eleve nem értettek egyet a tisztítással, mert tudták, hogy sok nehézséget vethet fel, hiszen a szakma szerint addig jó, amíg nem tisztítani kell a vizet, hanem elég fertőtleníteni. A gondok másik részéről úgy fogalmazott, hogy azok hálózati eredetűek. Eltér ugyanis a tisztított víz összetétele az eddig megszokottól. Ezért leoldhatja a városi és házi vízvezetékek faláról a lerakódásokat. Emiatt fordulhat elő, hogy a víz ártalmatlan, de sárgás, zavaros, esetleg kellemetlen szagú lesz. Intenzív folyatás, öblítés és ülepítés után azonban fogyasztásra alkalmas. Ilyen újszegedi problémáról mi is hírt adtunk. A cégvezető hozzáfűzte, az elváltozások néhány hónapon belül megszűnnek. És javasolják a házi vízmelegítők tisztítását is úgy, hogy negyedévente 70 fokra állítjuk és jól kifolyatjuk. Azt sem rejtette véka alá: országosan nem szabad hagyni, hogy ezek az új rendszerek, felújított hálózatok "lerohadjanak". Magyarul legkésőbb a választások után vízdíjat kell emelni, mert "most a közművagyon felélése zajlik". A résztvevők ezután csapvízzel koccintottak.