Titokban temették el Pol pot megye első titkárát Szegeden

– Olyan típusú ember volt az első titkár, hogy volt, aki szerette, de olyan is, aki nem, mert nem is ismerte – mondta lapunk érdeklődésére Komócsin Mihályról Kispál Antal, aki a hetvenes évek közepén a megyei pártbizottság propaganda- és művelődési osztályának munkatársaként dolgozott.– Együtt dolgoztam vele. Az egész apparátusban nem akadt még egy ember rajtam kívül, aki vitatkozni mert volna vele. A tömegkommunikáció, információ és a közhangulat értékelése tartozott hozzám akkoriban – fogalmazott a munkájáról. – Sokan féltettek, hogy ha szembeszállok az első titkárral, az állásomba kerülhet. Jellemző példa, hogy szokás szerint elhívtak a városi első titkári értekezletre. Már a titkárságon vitatkozni kezdtünk Komócsinnal a titkárnő jelenlétében. Kijelentettem, márpedig én addig onnan el nem megyek, amíg végig nem hallgat, mert nekem van igazam. Végigmondtam, bement a szobájába, majd mosolyogva visszatért, és igazat adott. A titkárnő szerint ilyen azelőtt nem fordult elő. Abban az évben november 7-én – mert egyvalaki ezer forint jutalmat kaphatott – engem jutalmaztak egyedül, kétezer forinttal. Aki szembeszálltam. Negyvenen dolgoztunk a pártapparátusban. A névnapokat mindig megültük munkaidő után ott, a Rákóczi téri pártházban. Ezekre Komócsin soha nem jött el, de az enyémen váratlanul megjelent. Koccintott egy pohár borral, jó egészséget kívánt, meg hogy érezzük jól magunkat. Az volt a baj, hogy megalkuvók vették körbe, akik féltek, hogy elharapja a torkukat, ha ellentmondanak. Pedig tisztességes, korrekt ember volt, felkészült közgazdász. Legutóbb úgy fogalmazott, hogy Kispál elvtárs, nekem azt mondták, ha valakinek interjút adok, csak magában bízzam. Tavaly több hónapon át beszélgettünk, hogy előkészítsük azt az interjút, amit decemberben adott volna, de már nem került rá sor. A számítógépén viszont fennmaradtak az emlékiratai – zárta gondolatait Kispál Antal.Ifjabb Komócsin Mihály (1925. szeptember 2.–2016. december 15.) mezőgazdasági munkásként, építőiparban segédmunkásként, majd a második világháború alatt a szegedi Bruckner testvérek vas- és műszaki nagykereskedésének dolgozójaként kezdte a pályáját. Belépett a szakszervezetbe, az illegális kommunista pártba, majd a szociáldemokraták közé. 1944-től a kommunista párt szegedi területi szervezője, dél-magyarországi pártszervezője. Fővárosi és Heves megyei pártmegbízatások után visszatért Szegedre, 1956 novemberétől Szegeden a Magyar Szocialista Munkás Párt szervezője, a végrehajtó bizottságának első titkára, majd az MSZMP megyei bizottságának gazdaságpolitikai titkára, 1971-től 1974-ig a megyei tanács elnöke. 1985-ös nyugdíjba vonulásáig az MSZMP megyei első titkára. 1962-ben a szegedi egyetemen jogi diplomát szerzett, elvégezte a pártfőiskolát, a jogi kar adjunktusaként az ELTE-n, a JATE-n és különböző pártiskolákon marxizmus-leninizmust, illetve politikai gazdaságtant oktatott. A néhai pártvezető hamvait kérésére szűk családi körben helyezték örök nyugalomra szombaton a szegedi Belvárosi temetőben. Megírtuk, a jelenlegi kormányhivatal Rákóczi téri épületének első emeletén a hajdani tanácselnök dolgozószobájában a kommunizmus áldozatainak tiszteletére emlékszobát rendeztek be . Régen a szegedi, illetve megyei tanácsháza és a megyei pártbizottság székháza működött ott. A Kádár-kori állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt megyei bizottsága onnan irányította a közigazgatást és a tanácsrendszert. – Csongrádot a kambodzsai kommunista diktátor után Pol Pot megyének is nevezték a megyei pártvezetés keményvonalassága miatt – nyilatkozta akkor a hetvenes évekbeli viszonyokról Miklós Péter történész, a vásárhelyi Emlékpont igazgatója. A tárlat szakmai vezetője megjegyezte, ez az időszak a Kádár-rendszerben is baloldalinak, munkásellenzékinek számított.Féltek tőle, mint a tűztől, mondja az orvos, aki egyszer kezelte, majd magyarázóan hozzáteszi: élet, halál ura volt – összegzi emlékeit egy névtelen forrásunk. – A Rákosi- és Kádár-rendszer kiszolgálója volt, aki még élvezte is hatalmát egy ismerős vezető szerint. Egyik beosztott munkatársa egy alkalommal továbbította kérését egy kinevezéssel kapcsolatban. A végrehajtással megbízott professzor maga is jártas az ilyen ügyekben, tapintatosan visszakérdezett: ez kérés vagy utasítás? Az üzenet közvetítője megvonta a vállát: én nem szoktam különbséget tenni Komócsin elvtárs kérése és utasítása között. Erőszakos ember volt, nem szerette, ha nem rögtön ment teljesülésbe akarata, mondta egy bölcsészprofesszor. Magányos volt, mint minden nagyhatalmú. Alig volt, akivel tegeződött.