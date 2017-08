Tíz év fegyházat kapott a megafonos Ahmed, örökre kitiltották az országból

Tíz év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék szerdán első fokon a röszkei közúti határátkelőnél tavaly ősszel történt tömegzavargás miatt terrorcselekmény elkövetésével vádolt, Cipruson élő szír férfit.Ahmed H. elsírta magát, amikor felfogta az ítéletet. Néhány perc kellett ahhoz, hogy megértse a szír férfi, hogy tíz év fegyház jár, és Magyarországról is örökre kitiltják azért, amit tavaly ősszel a röszkei határátkelőnél elkövetett.Az ítélet kihirdetése előtt Szanka Ferenc ügyész ismertette a vád érveit, majd a terrorcselekmény bűntettéért és a határ tiltott átlépéséért járó büntetés kiszabását kérte. A vád tizenhét és fél év kiszabását indítványozta. Szanka Ferenc azt hangsúlyozta, hogy a sajtóban elterjedtekkel szemben Ahmed H.-t nem vádolják terrorizmussal, de a terrorcselekmény tényállását kimeríti a férfi magatartása, amelyet az állami szervvel szemben tanúsított.– Védencemből a röszkei balhé reklámarcát építették fel – Sebők Balázs védő szerint azért Ahmed áll a bíróság előtt, mert egyedül őt kapták el. A vádlott kirendelt védője kifejtette, hogy álláspontja szerint egyoldalúan folytatták le az eljárást, ezért még korábban indítványozta a rendőrtanúk mellett mások meghallgatását is, amit Nagy Andrea bírónő elutasított. Sebők szerint a videófelvételekből az derült ki, hogy védencénél aktívabban lépett fel a röszkei tömegzavargásban két másik férfi – ez szerinte a tanúvallomásokban is szerepel. Az ügyvéd azt is próbálta alátámasztani, hogy Ahmed nem támadta az állami szerveket, hanem a vízágyú és gázspray bevetése után reagált így.Az utolsó szó jogán a vádlott arról beszélt, hogy ő csupán szülei segítségére sietett Törökországba, kísérte őket, hogy eljussanak Németországba. A férfi, mivel ciprusi felesége révén az Unió tagállamában élt, itt kiállított útlevelével legálisan léphetett volna be bármely tagállamba.A bizonyítási eljárásban nem tudta a vád alátámasztani, hogy a tömegzavargás egyedüli vádlottja egyértelműen kővel dobált, és azt sem, hogy eltalált volna egyetlen rendőrt is, csak azt, hogy dobált, és azt, hogy szemmel láthatóan azzal a céllal, hogy a rendőröket eltalálja. Mindezt csoportosan követte el. A bírónő a tanács döntésének kihirdetésekor hangsúlyozta, hogy enyhítő körülményként vették figyelembe azt, hogy a férfi kiskorúakat tart el.Az ítélet a fellebbezések miatt nem jogerős, a másodfokú eljárás tavasszal indulhat.Tíz év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék szerdán, első fokon a röszkei közúti átkelőnél tavaly ősszel történt tömegzavargás miatt terrorcselekmény elkövetésével vádolt, Cipruson élő szír férfit. ( A bíróság előtt ismét tüntettek a külföldi jogvédők>> ).A bíróság a vádlottat a határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és állami szerv kényszerítése céljából, személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettében mondta ki bűnösnek.A szabadságvesztés mellett a törvényszék a férfit végleges hatállyal kiutasította Magyarország területéről, és döntött arról, hogy a vádlott legkorábban a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.