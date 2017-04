Tíz éve él a szállodában az emirátusi Ahmed

Itt tanult meg mosni, főzni

– A szálloda dolgozóiban pótanyára, póttestvérre leltem. Van saját lakásom is a városban, de nem költöztem be. Szobát is csak egyszer váltottam itt – meséli Ahmed Nawaz, akit tavaly augusztusban a Novotel Hotel meglepett egy tortával, fotókkal és egy emléktáblával az elmúlt tíz közös év emlékére.– Sok barátom van, szeretek szórakozóhelyekre járni, társasági életet élni, járok a Kárász utcai vendéglátóhelyekre, ahol saját bögréimből ihatok. Szegedhez kevésbé, a barátaimhoz nagyon kötődök.Mindig is orvos vagy pilóta akart lenni, de a szeme gyenge, így az orvosi pályát választotta a 2006-ban az Egyesült Arab Emírségekből Szegedre érkezett Ahmed, aki 18 évesen nagyon elveszettnek érezte magát távol a hazájától és családjától. Szülővárosában, az egymillió lakosú Al-Ainban családjának saját személyzete van, a házimunkával Ahmed nem terhelte magát. Szegeden vált önálló férfivá, a szálloda személyzete tanította meg mosni, főzni.Ahmed pár évig a szegedi egyetem orvostanhallgatója volt, jelenleg a pécsi egyetem ötödévese, de nem akart elköltözni: Pécs túl nyugat-európai számára. Még nem döntötte el, hol akar élni és dolgozni. Nem a pénz motiválja, segíteni akar az embereken – meséli tökéletes magyarsággal. A hét nyelven tudó fiatalember emellett franciául, angolul, arabul beszél, de az urbu és pandzsabi is jól megy neki, a németet pedig megérti.

Meggyszósz jöhet, alkohol nem

A nőket tisztelni kell

Szegeden látott először tömegközlekedést, amit kifejezetten drágáll, ezért inkább autóval közlekedik. Egy finom ételért nem rest átmenni Vásárhelyre, és a barátoknál töltött sándorfalvi vasárnapi ebédekért, főleg a meggyszószért, nagyon odavan. Baján elidőzik a halászlé miatt, Pestre szívesen jár vásárolni. A Balatont még nem látta, pedig rengeteget utazik a világban.– Nekem nem kell kifogás, hogy jól érezzem magam – mondja, utalva ezzel arra, hogy soha nem iszik alkoholt, viszont fontos számára az ima. Látja, hogy Magyarországon a vallás kevésbé hangsúlyosan jelenik meg, mint náluk, ahol hajnal fél 5-kor imával kezdődik a nap. Al-Ainban nyugodtabb, csendesebb az élet. Szülei háromhavonta meglátogatják, háztartásbeli édesanyja éppen tegnap repült haza. Édesapja az Egyesült Arab Emírségek kormányánál dolgozik, húga Hágában jogot hallgat.– Műéletet élnek itt az emberek, csak a látszat számít. A szórakozóhelyeken mindenki önmagát adja, ott lehull az álarc. A srácok tudják, mit akarnak. Nem értem, miért sírnak a lányok, ha könnyen adják magukat. Ha jobban becsülnék magukat, a férfiak is így tennének – mondja Ahmed, akinek gyengéi a kreol bőrű, barna hajú lányok, és bevallja, igen népszerű a körükben.