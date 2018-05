Tíz napon át a jó hangulat az úr a Széchenyi téren - Elkezdődött a borfesztivál

Kicsit aggódtak a szegedi Széchenyi téren az árusok és a látogatók is, amikor viharfelhők jelentek meg a város fölött péntek délután, és úgy nézett ki, rövidesen leszakad az ég, pedig épp most nyitna a XXIV. Szegedi Borfesztivál. Pár csepp végül esett is, de aztán minden visszatért a normális kerékvágásba: kisütött a nap, a rendezvény pedig szemlátomást elég erősen kezdett. Mi még javában munkaidőben jártunk a téren, de már akkor sokan voltak. Köztük Bráda Ferenc és Szűcs Ágnes.



– Szegediek vagyunk, és a borrendek felvonulására vagyunk igazából kíváncsiak – mondta Ferenc, aki szerint biztosan nem jönnek ki mindennap, az viszont benne van a pakliban, hogy időnként „kint ragadnak". – Ez persze csak akkor fordulhat elő, ha ismerősökkel találkozunk – tette hozzá Ágnes.



Időközben még több ember érkezett a térre, és nem nagyon lehetett olyan faházat találni, amelyik előtt ne álltak volna néhányan.



Hogy a kereskedők bizakodók-e, arról a szegedi Borpont italkereskedés faházánál érdeklődtünk.



Varga Zoltán Gábor elmondta, hogy az időjárástól ők is megijedtek, de szinte már hozzászoktak az esőhöz. A kereskedő szerint minden negyedik évről lehet csak kijelenteni, hogy minden klappol, de azért nem panaszkodott. Arra a kérdésre, hogy a nagy hajtásban van-e idejük kikapcsolódni, azt válaszolta, hogy a szakmai kóstolásokat nem szokta kihagyni.



A XXIV. Szegedi Borfesztiválon 10 nap alatt 10 helyszínen 160 borász, számos étkezde, 200 kézműves mester, és 250 program, köztük több színpadon rengeteg koncert várja az embereket.



A tegnap kezdődő rendezvény a borrendek felvonulásával, Botka László köszöntőjével és könnyűzenei koncertekkel indult.