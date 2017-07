Tíz óra óta próbálnak kilakoltatni egy 69 éves szegedi asszonyt: elkapták a macskát - fotók, videó

A fotókon Emőke szeretett macskáitól búcsúzik.

A szegedi asszony 13 macskával osztotta meg a lakását. Most ő is és macskái is az utcára kerülnek. Az egyik cica a konyhában található szellőzőcsőbe bújt és valószínűleg lecsúszott rajta az első emeletig. Most a csőszerelőkre várnak, hogy kiszabadítsák az állatot és mindannyian elhagyják a lakást. Jelenleg az első emeleti lakónál, a szellőző végéből próbálják kiszedni a macskát.

Nincs más megoldás. Ki fogják bontani a lakó gipszkarton falát. A házkezelő szakembere megcsinálja, amit az IKV Zrt. - nek számláznak ki. A költséget 30-40 ezer forintra becsülik.Korábban a katasztrófavédelmet is ki akarták hívni, de nem tudtak jönni, mert balesetnél voltak. Négy szakember érkezett a helyszínre.

A szekemberek a falat vizsgálják, ami mögött a macska lapulhat.

_%Dr. Szöllősy Anita%_, az IKV jogügyi igazgatója, aki elmondta, a lakó 2011-ben kapott először fizetési felszólítást, akkor már 111 ezer forinttal tartozott. Az asszony ellen három végrehajtás van folyamatban.Amint a cső végébe csúszott macskát kiszedik, az IKV azonnal birtokba veszi, azaz kiteszi a bérlőt.

Dönci, a csőbe szorult macska annyira vad, hogy senki nem meri megfogni és kihúzni.