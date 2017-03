Tíz új kanyarógyanús eset a megyében, oltóanyag nincs a patikákban

Tíz új kanyarógyanús esetet jelentettek az Országos Epidemiológiai Központnak hétfőig, így február vége óta országosan 41 embernél jelentkeztek a kanyaróra utaló tünetek – mondta el tegnap a központ főigazgató-főorvosa budapesti sajtótájékoztatóján. Oroszi Beatrix hozzátette: valamennyi új esetet Csongrád megyéből jelentették. A kanyarómegbetegedést továbbra is csak 13 embernél igazolták a laboratóriumi vizsgálatok.Tíz napja találták Magyarországon az első kanyarós beteget. Az elmúlt héten az is kiderült, hogy Makón és Szegeden is olyanok betegedtek meg, akik be voltak oltva kanyaró ellen. Az 1969 és 1991 között születettek jelentős része csak egy oltást kapott, azt is csecsemőkorában. Mivel pedig az immunitás az idő előrehaladtával csökken, így fordulhatott elő, hogy megfertőződtek. Ezért kezdték el újraoltani a makói kórházi dolgozókat . Az intézményben 800 adag kanyaró-rubeola-mumpsz (MMR) oltóanyagot és négy adag humán gammaglobulint biztosítottak erre a célra.Csakhogy a sajtóhírek miatt többen magánemberként is szerették volna beoltatni magukat. Erre azonban jelenleg nincs mód, a patikákban ugyanis nem lehet kapni a készítményt. – Hétfőtől elegendő vakcina áll rendelkezésre – mondta múlt hét pénteken Oroszi Beatrix, az Országos Epidemiológiai Központ főigazgatója. Tapasztalataink szerint azonban a problémát nem sikerült egyelőre megoldani – továbbra is hiába keresik a gyógyszertárakban az oltóanyagot.– Annyi értesítést kaptunk, hogy a nagykereskedők a héten kapják meg a vakcinát – mondta el Dobó Gabriella, Szeged ügyeletes patikájának, a Vasas Szent Péter gyógyszertárnak a vezetője. – Pénteken azt mondták, feliratkozhatunk majd egy listára, hogy mennyi oltóanyagot kérünk, de azóta sem kérdeztek erről bennünket – ezt már Gyurisné Török Éva, a Kígyó Patika vezetője mondta. Mindkét patikában egyébként 4-5 beteg érdeklődött eddig, tömegigényről tehát nincs szó. Az oltóanyag több mint tízezer forintba kerül majd.