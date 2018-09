Tízből ketten műanyag zacskó nélkül élnek

Mikroszemcséi bejutnak a haszonállatok ételébe, van a Dunában és a Tiszában, találtak már palackozott ásványvízben is.

2021. január elsejétől várhatóan betiltják a műanyag zacskókat Magyarországon. Ezt azért tervezik, mert ebből a csomagolóanyagból egy használat után többnyire szemét lesz, amely nem bomlik le, viszont aprózódik. Mikroszemcséi bejutnak a haszonállatok ételébe, van a Dunában és a Tiszában, találtak már palackozott ásványvízben is.Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szeptember végén hozza nyilvánosságra a jogszabálytervezetet, amellyel azt szeretnék elérni, hogy a legszennyezőbb, egyszer használatos műanyag eszközök és csomagolóanyagok kiszoruljanak a mindennapokból.Pontos adat nincs arról, mennyi ilyet használunk: az MTI forrása szerint Magyarországon egy ember kezén évente 80 műanyag zacskó megy át. A„optimista becsléssel" fejenként 36 darabot ír. Új-Zélandon – ahol a jövő év elejétől lép érvénybe a zacskótilalom – ez a szám 154.Magyarországon a termékdíj bevezetése óta csökkent a zacskóforgalom. Várható, hogy első lépésben ez a díj növekedni fog, a zacskók mellett az egyszer használatos poharakra, ételes edényekre, műanyag késekre, villákra, kanalakra, szívószálakra vonatkozóan.Az ITM arra számít, emiatt a kereskedők mással fogják helyettesíteni a zacskókat, és „a vásárlók is a hulladékszegényebb csomagolási, tárolási megoldásokat részesítik előnyben".Most nagyon gyorsan kell szólnia a szegedi Mars téri piacon annak, aki nem kér zacskót. Aki úgy veszi kézbe az almát, hogy nem tépett magának csíkos szatyrot a láda aljáról, annak rendszerint rögtön tépik és adják az asztal túloldaláról. A piaci árusok becslése szerint tízből két vásárló nem kér zacskót. Ők vászonszatyrot, kosarat, másféle táskát hoznak. Az árusoknak a mérlegelés miatt is könnyebb a zacskóba szedett zöldségekkel boldogulni, de ha muszáj lesz, megtalálják a módját annak, hogy kiváltsák.– Semmi gond. Lesz megint papírzacskó, mint régen – mondta Ördög Gyula, aki a Mikszáth Kálmán utcai üzletben tejtermékeket árul. Mivel ő mindent úgy mér ki, ide több környezettudatos vevő jár. Nagyjából a profiljukat is megrajzolta.– Ők jellemzően harminc körüli vagy harmincas éveikben járó emberek. Üveget vagy flakont hoznak a tejnek, de van, aki dunsztosüveggel jár. A sajtnak műanyag dobozt hoznak. Sokféle ötletes csatos edényt látok.Mibe kerüljön a kifli, a kenyér, a zöldség és a hús a boltban? Amit egy szakértő említ a-n, az mifelénk még furcsán hangzik. Függönyhöz hasonló anyagú zsinóros zacskókat és átlátszó műanyag dobozt használ, így a kereskedő is látja, mi került bele.