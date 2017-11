Tizenkét rászoruló család karácsonyát tesszük szebbé

A kübekházi közmunkás, Kollár János tehetséges fia például a készpénz mellett 250 ezer forintos ösztöndíjat kapott az IH Rendezvényközponttól, a csanyteleki Brutyó Mónikának, akinek három gyermeke gyertyafény mellett tanult, visszaköttették az áramot a házába, a lányát egyedül nevelő, makói vak férfi, Kovács Máté házát pedig egy magánszemély kifestette az ünnepek előtt. Mindemellett sokan kaptak háztartási gépeket, játékokat is olvasóinktól, amelyeket olvasóink jóakaratforintjai mellett szintén elvittünk nekik még az ünnepek előtt.

Összeállítás tavalyi támogatottjaink fotóiból.

Idén is szeretnénk olvasóink segítségével szebbé tenni nehéz sorsú Csongrád megyeiek karácsonyát, ezért hetedik alkalommal hirdetjük meg jótékonysági akciónkat. A Délmagyarország – olvasói segítségével – decemberben 12 családot támogat, hogy legalább a szeretet ünnepét ne kelljen nélkülözésben tölteniük.Idén minden eddiginél nagyobb összeget adunk át minden támogatottunknak.A tavaly kiválasztott családoknak 150 ezer forintot ígértünk, de többségük – köszönhetően annak, hogy olvasóink történetüket megismerve nagyobb összegeket is utaltak számukra, illetve más jellegű segítségeket is felajánlottak – ennél jóval nagyobb értékű támogatást vehetett át.

Fontos, hogy csak olyanok jelentkezzenek, akik vállalják a nyilvánosságot, hiszen lapunkban bemutatjuk őket. A pályázatokat telefonos elérhetőség és lakcím megjelölésével várjuk e-mailben az alapitvany@delmagyar.hu címre, vagy postai úton: Lapcom Média Alapítvány, 6729 Szeged, Szabadkai út 20. A jelentkezések leadhatók online felületünkön is, a Lapcom Média Alapítvány logója alatti jelentkezési fülre kattintva.

Idén is hasonlóan megkapó, szívszorító sorsokat szeretnénk megfordítani – ha nem is örökre, de legalább a szeretet ünnepének idejére. A mai naptól várjuk azok jelentkezését, akik szeretnék, ha nyilvános akciónkban segítenénk őket, vagy akik olyan családot tudnak figyelmünkbe ajánlani, amelyek megérdemelnék a segítséget. A pályázatban kérjük, jelöljék meg, milyen körülmények között élnek, és mire lenne szükségük. Lapunk csak Csongrád megyei családokat tud támogatni, így a megyén kívülről érkező pályázatokat kénytelenek vagyunk elutasítani. Szintén nem tudunk támogatni olyan családokat, amelyeken a korábbi években már segítettünk.A kiválasztott családokat december 1-jétől kezdjük el bemutatni. Számukra a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámán gyűjtjük az adományokat, illetve a nekik szánt összeget be lehet fizetni majd azon a csekken is, amelyet egy későbbi lapszámunkban találnak meg.