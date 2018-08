Tizenkét új művész mutatkozik be a Szegedi Nemzeti Színházban

Barnák László színész-rendező, a Szegedi Nemzeti Színház új főigazgatója felidézte, hogy annak idején az Új Színházban kezdte pályafutását stúdiósként, majd rendezőasszisztensként dolgozott mielőtt bekerült a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, ahol színész szakon végzett.Elmondta, hogy egy évtizede dolgozik a Szegedi Nemzeti Színházban. Az elmúlt években társulati munkája mellett rendezőként és színészként három osztálytermi körülmények közé szánt előadást hozott létre szegedi középiskolákban, emellett együtt dolgozott a Szegedi Tudományegyetemmel és más kulturális intézményekkel is. "Ebből adódik az a rálátás Szeged kulturális életére, amelyre a pályázatban is hivatkoztam" - mondta.A főigazgató pályázatában azt írta: a színháznak a lehető legfrissebben kell reagálni a jelenre. "Ez a gondolat lesz a meghatározója a színház megváltozott arculatának, műsorpolitikájának" - hangsúlyozta a főigazgató, hozzátéve, hogy célja nyitni a "közönség és a közösség felé", olyan új utakat keresni, amelyek eddig nem voltak jelen a színház életében.Beszámolt arról is, hogy jövő héten indul el a bérletek értékesítése a teátrumban. A Nagyszínház első bemutatója Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátéka lesz az új tagozatvezető, Horgas Ádám rendezésében. A Kisszínházban az évad Örkény István Tótékjával indul.Horgas Ádám főrendező a műsorban arról beszélt, hogy az új főigazgatóval közösen kialakított értékrend alapján hívnak alkotótársakat, rendezőket, színészeket a színházba. "Azt reméljük nagyon pezsgő színházi élet lesz Szegeden" - tette hozzá.

Korábban megírtuk: Augusztus elsejétől 9 társulati tag hagyja el a Szegedi Nemzeti Színházat, ám 10–12 művész érkezik, s Barnák László szerint hamarosan új kedvencei is lesznek a színházba járóknak. Horgas Ádám három castingot is tartott, ahol több olyan fiatalra felfigyeltek, akik itt, Szegeden debütálnak. Érkezik továbbá Szávai Viktória is vendégként Az utolsó üzlet című előadásba, de Menczel Andreát és a Junior Prima Díjjal elismert Rétfalvi Tamást is láthatja a közönség.